5 млн рублей растратила за год начальница почты в Новосибирской области

Все противозаконные действия происходили в 2021 году в небольшом поселке Дорогино. Начальница почты выводила деньги клиентов через мобильное приложение банка. За услуги деньги перечислялись не в «Почту России», а на разные карты женщины, которые она получала через терминал по биллинговой технологии.