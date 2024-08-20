5 млн рублей растратила за год начальница почты в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Все противозаконные действия происходили в 2021 году в небольшом поселке Дорогино. Начальница почты выводила деньги клиентов через мобильное приложение банка. За услуги деньги перечислялись не в «Почту России», а на разные карты женщины, которые она получала через терминал по биллинговой технологии.
Преступную схему раскрыли. Расследование шло несколько лет. Черепановский районный суд вынес бывшей начальнице приговор: 3,5 года условно. Также с нее взыскали всю похищенную сумму. Приговор еще можно обжаловать.
Счастливой обладательницей миллиона рублей стала женщина из Новосибирска, которая выиграла в лотерею, купив билет.