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Женщина похитила 5 млн

5 млн рублей растратила за год начальница почты в Новосибирской области

20 августа 2024, 07:52
Фото: 1MI
Женщина похитила 5 млн
В Новосибирской области вынесли приговор начальнице почты, которая растратила несколько миллионов рублей во время работы, подробности дали в судебном департаменте.

Все противозаконные действия происходили в 2021 году в небольшом поселке Дорогино. Начальница почты выводила деньги клиентов через мобильное приложение банка. За услуги деньги перечислялись не в «Почту России», а на разные карты женщины, которые она получала через терминал по биллинговой технологии.

Преступную схему раскрыли. Расследование шло несколько лет. Черепановский районный суд вынес бывшей начальнице приговор: 3,5 года условно. Также с нее взыскали всю похищенную сумму. Приговор еще можно обжаловать.

Счастливой обладательницей миллиона рублей стала женщина из Новосибирска, которая выиграла в лотерею, купив билет.

Похитившему 15 млн у государства новосибирцу не стали ужесточать приговор
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Приговор#Деньги#Почта
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