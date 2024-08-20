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Авиакомпания S7 ввела автоматическую регистрацию на зарубежные рейсы

Авиакомпания S7 ввела автоматическую регистрацию на зарубежные рейсы

20 августа 2024, 07:42
Фото: 1MI
Авиакомпания объявила о расширении списка услуг для пассажиров, следует из сообщения S7.

S7 Airlines объявила о введении автоматической регистрации перед полетом за границу России. Пресс-служба авиакомпании сообщила о расширении списка услуг, доступных пассажирам.

Теперь вылетающим за границу путешественникам можно забыть о привычной процедуре перед посадкой в самолет. Необходимо лишь выбрать соответствующую услугу во время покупки авиабилета.

Кроме того, сделать это можно воспользовавшись сервисом «Мои бронирования» на официальном сайте S7 или в мобильном приложении. Главное помнить, что услуга будет доступна не позднее, чем за 30 часов до полета.

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После прохождения регистрации путешественник получит уведомление по электронной почте. Необходимо учесть, что места в самолете распределяются автоматически. Однако, при необходимости его можно поменять на сайте. Посадочный талон скачивается по ссылке в письме, либо его можно получить в аэропорту.

Автоматическая регистрация бесплатна пассажирам, путешествующим в бизнес-классе, а также участникам программы S7 Priority статуса от Classic Expert и выше. Тем не менее, багаж все пассажиры все равно сдают самостоятельно.

В S7 отметили, что услугой по автоматической регистрации нельзя воспользоваться при вылете из Шанхая, Пекина, Дубая и Еревана.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Туризм#Путешествия#КЦ
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