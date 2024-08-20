Авиакомпания S7 ввела автоматическую регистрацию на зарубежные рейсы

После прохождения регистрации путешественник получит уведомление по электронной почте. Необходимо учесть, что места в самолете распределяются автоматически. Однако, при необходимости его можно поменять на сайте. Посадочный талон скачивается по ссылке в письме, либо его можно получить в аэропорту.