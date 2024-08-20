Авиакомпания S7 ввела автоматическую регистрацию на зарубежные рейсы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
S7 Airlines объявила о введении автоматической регистрации перед полетом за границу России. Пресс-служба авиакомпании сообщила о расширении списка услуг, доступных пассажирам.
Теперь вылетающим за границу путешественникам можно забыть о привычной процедуре перед посадкой в самолет. Необходимо лишь выбрать соответствующую услугу во время покупки авиабилета.
Кроме того, сделать это можно воспользовавшись сервисом «Мои бронирования» на официальном сайте S7 или в мобильном приложении. Главное помнить, что услуга будет доступна не позднее, чем за 30 часов до полета.
После прохождения регистрации путешественник получит уведомление по электронной почте. Необходимо учесть, что места в самолете распределяются автоматически. Однако, при необходимости его можно поменять на сайте. Посадочный талон скачивается по ссылке в письме, либо его можно получить в аэропорту.
Автоматическая регистрация бесплатна пассажирам, путешествующим в бизнес-классе, а также участникам программы S7 Priority статуса от Classic Expert и выше. Тем не менее, багаж все пассажиры все равно сдают самостоятельно.
В S7 отметили, что услугой по автоматической регистрации нельзя воспользоваться при вылете из Шанхая, Пекина, Дубая и Еревана.