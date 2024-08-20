atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:19

Published Сегодня, 02:19

Modified Сегодня, 02:21

Updated Сегодня, 02:21

Прохладно будет в сентябре

Бабьего лета не будет: опубликован неутешительный прогноз на сентябрь

20 августа 2024, 02:19
Фото: Алёна Рогонова / atas.info
Прохладно будет в сентябре

Бабьего лета не будет в сентябре из-за холодов в Новосибирске

В Новосибирской области сентябрь окажется холодным месяцем, поэтому бабьего лета ждать не стоит, информируют погодные сервисы.

Теплой выдастся только первая неделя осеннего месяца. Днем ожидается до +18, а ночью до +13. Затем начнет ощутимо холодать. Столбик термометра покажет +13 в дневное время и +8 в ночное — это в середине сентября.

В конце похолодает еще больше: до +10 днем и +5 ночью. Иногда возможны дожди, но не такие частые, как давали прогноз ранее. Такой прогноз составила «Яндекс. Погода».

Сайт world-weather обещает не сильное похолодание вначале сентября: до +20, при этом будет ясно. Только к концу месяца ощутимого тепла уже не станет — до +11 днем и +6 ночью. Дождей сервис не прогнозирует, только ясные дни.

Судя по прогнозу, ждать так называемого «бабьего лета» в регионе не стоит. Это время, когда погода осенью ощущается как летом: становится жарко и солнечно.

Сильный паводок в регионе в 2025 году предсказал губернатор
Узнать подробнее
Читайте также:
Дожди прольют весь август в Новосибирске — погода на конец лета 2024Дождь и холод ждет школьников в День знаний 2 сентября в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Осень#Дождь#Холод
Подпишитесь
Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября 2024
Сегодня, 01:46
В горах Алтая насмерть разбился врач из Новосибирска
Сегодня, 01:44
Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?
Вчера, 17:17
Обжалован оправдательный приговор экс-главы Центрального округа Новосибирска
Вчера, 11:49
Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске
Вчера, 11:36
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29