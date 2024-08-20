Бабьего лета не будет: опубликован неутешительный прогноз на сентябрь

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
Modified Сегодня, 02:21
Updated Сегодня, 02:21
Теплой выдастся только первая неделя осеннего месяца. Днем ожидается до +18, а ночью до +13. Затем начнет ощутимо холодать. Столбик термометра покажет +13 в дневное время и +8 в ночное — это в середине сентября.
В конце похолодает еще больше: до +10 днем и +5 ночью. Иногда возможны дожди, но не такие частые, как давали прогноз ранее. Такой прогноз составила «Яндекс. Погода».
Сайт world-weather обещает не сильное похолодание вначале сентября: до +20, при этом будет ясно. Только к концу месяца ощутимого тепла уже не станет — до +11 днем и +6 ночью. Дождей сервис не прогнозирует, только ясные дни.
Судя по прогнозу, ждать так называемого «бабьего лета» в регионе не стоит. Это время, когда погода осенью ощущается как летом: становится жарко и солнечно.