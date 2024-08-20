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Published Сегодня, 06:35

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Updated Сегодня, 06:37

Чем опасны общие зарядные устройства в аэропортах

Чем опасны общие зарядные устройства в аэропортах

20 августа 2024, 06:35
Фото: 1MI
Эксперты предупредили туристов об опасности пользования общими зарядными устройствами в залах ожидания.

Эксперты рассказали, чем путешественникам может грозить желание воспользоваться общими зарядными устройствами в аэропортах. Поначалу их наличие казалось благом, но на самом деле, их могут в своих целях использовать злоумышленники.

По утверждению основателя технологической компании Esimatik Бьерк Барьяктар, общими USB-портами могут воспользоваться киберпреступники и достаточно легко получить удаленный доступ к вашему устройству. Это может грозить потерей данных или установкой вредоносного программного обеспечения незаметно для владельца.

На жаргоне хакеров такое перехватывающее устройство называется «juice jacking». Конечным итогом может быть потеря данных, паролей или утечка электронных писем. И все это потому, что ваш телефон разрядился не вовремя.

В качестве защиты от взлома Барьяктар предложил простой способ — не забывать брать с собой в поездки пауэрбанк. Кроме того, можно включить на смартфоне функцию USB Restricted Mode, позволяющую отключить возможность передачи данных.

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