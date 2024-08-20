atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:25

Published Сегодня, 04:25

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

Сколько будут сроить мост

Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 года

20 августа 2024, 04:25
Фото: atas.info
Сколько будут сроить мост
Разрешение на продолжение возведение четвертого моста выдала мэрия Новосибирска, соответствующее постановление опубликовано на муниципальном портале.

Сроки сдачи четвертого моста переносили уже несколько раз: изначально его хотели достроить еще в 2022 году. Теперь продление затянулось на два года.

Последний срок окончания всех работ поставили на 6 декабря 2025 года. Как сообщали в Минтрансе, по данным за июль, готовность переправы составляла 85%.

Тормозит строительство дефицит рабочих. Для полноценной работы не хватает сотни специалистов, сообщали в ГК «ВИС». Все дело в финансировании.

Новосибирские депутаты ранее предсказали, что и в 2025 году мост сдать не успеют.

Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске — сколько еще придется ждать?
Узнать подробнее
Читайте также:
«ВИС» сообщила о незапланированных тратах на стройку четвертого моста в Новосибирске«В 2025 году не будет» — в Новосибирске депутаты оценили стройку четвертого моста«ВИС» вновь обнадежил всех ждущих четвертый мост через Обь в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Строительство#Мэрия#Скандал с четвертым мостом: когда сдадут путепровод#Сроки#4 мост
Подпишитесь
Суперлуние сфотографировали новосибирцы на ночном небе — топ лучших кадров
Сегодня, 02:08
Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября 2024
Сегодня, 01:46
Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?
Вчера, 17:17
Обжалован оправдательный приговор экс-главы Центрального округа Новосибирска
Вчера, 11:49
Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске
Вчера, 11:36
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29