Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 года

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Сроки сдачи четвертого моста переносили уже несколько раз: изначально его хотели достроить еще в 2022 году. Теперь продление затянулось на два года.
Последний срок окончания всех работ поставили на 6 декабря 2025 года. Как сообщали в Минтрансе, по данным за июль, готовность переправы составляла 85%.
Тормозит строительство дефицит рабочих. Для полноценной работы не хватает сотни специалистов, сообщали в ГК «ВИС». Все дело в финансировании.
Новосибирские депутаты ранее предсказали, что и в 2025 году мост сдать не успеют.