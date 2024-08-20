Фирма «Мелодия» снова будет производить виниловые пластинки

Как пишет newia.ru, инвестиционный проект по запуску данного завода в эксплуатацию оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей. Эти средства нужны для приобретения производственного помещения, технического оснащения и материалов. Гендиректор компании рассказал, что на заводе заработают сделанные в Гонконге производственные линии Allegro II. Техника будет поставляться через Китай и европейские страны.