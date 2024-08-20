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Published Сегодня, 18:40

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Фирма «Мелодия» снова будет производить виниловые пластинки

Фирма «Мелодия» снова будет производить виниловые пластинки

20 августа 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Представители старейшего в России производителя пластинок — фирмы «Мелодия» — сообщили о том, что вскоре производство будет возобновлено. Завод планируется открыть в городе Новосибирске.

По информации, озвученной гендиректором компании Андреем Кричевским, АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» зарегистрировано, и данные о нем с августа текущего года присутствуют в Едином госреестре юрлиц.

Как пишет newia.ru, инвестиционный проект по запуску данного завода в эксплуатацию оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей. Эти средства нужны для приобретения производственного помещения, технического оснащения и материалов. Гендиректор компании рассказал, что на заводе заработают сделанные в Гонконге производственные линии Allegro II. Техника будет поставляться через Китай и европейские страны.

Производство с годовым объемом выпускаемых пластинок порядка ста тысяч единиц планируется ввести в эксплуатацию в первой половине следующего года.

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