Фирма «Мелодия» снова будет производить виниловые пластинки

Posted Сегодня, 18:40
Published Сегодня, 18:40
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
По информации, озвученной гендиректором компании Андреем Кричевским, АО «Новосибирский завод грампластинок — „Фирма Мелодия“» зарегистрировано, и данные о нем с августа текущего года присутствуют в Едином госреестре юрлиц.
Как пишет newia.ru, инвестиционный проект по запуску данного завода в эксплуатацию оценивается примерно в сто пятьдесят миллионов рублей. Эти средства нужны для приобретения производственного помещения, технического оснащения и материалов. Гендиректор компании рассказал, что на заводе заработают сделанные в Гонконге производственные линии Allegro II. Техника будет поставляться через Китай и европейские страны.
Производство с годовым объемом выпускаемых пластинок порядка ста тысяч единиц планируется ввести в эксплуатацию в первой половине следующего года.