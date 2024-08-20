Глава Минстроя Новосибирской области Колмаков увольняется из правительства

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Алексей Колмаков был главой Минстроя менее двух лет — с 2022 года. Стало известно, что он увольняется с этой должности. Сейчас он в отпуске, с последующим увольнением. Официально информацию в правительстве не прокомментировали, а новость об уходе с поста подтверждают лишь источники.
В настоящий момент временно обязанности исполняет зам Колмакова — Дмитрий Тимонов. Кто возглавит министерство, пока непонятно, пишет Infopro54, но именно заместителю и пророчат такое повышение.
С чем связан уход Колмакова из правительства, неизвестно. Некоторые думают, что всему виной скандальная сдача школ в рамках ГЧП, а также поликлиник, которые так и не могут достроить.