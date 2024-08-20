Глава Минстроя Новосибирской области Колмаков увольняется из правительства

Алексей Колмаков был главой Минстроя менее двух лет — с 2022 года. Стало известно, что он увольняется с этой должности. Сейчас он в отпуске, с последующим увольнением. Официально информацию в правительстве не прокомментировали, а новость об уходе с поста подтверждают лишь источники.