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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

Колмаков уходит с поста

Глава Минстроя Новосибирской области Колмаков увольняется из правительства

20 августа 2024, 09:35
Фото: правительство НСО
Колмаков уходит с поста
Стало известно об уходе с должности руководителя министерства строительства Новосибирской области, о чем сообщают источники в правительстве региона.

Алексей Колмаков был главой Минстроя менее двух лет — с 2022 года. Стало известно, что он увольняется с этой должности. Сейчас он в отпуске, с последующим увольнением. Официально информацию в правительстве не прокомментировали, а новость об уходе с поста подтверждают лишь источники.

В настоящий момент временно обязанности исполняет зам Колмакова — Дмитрий Тимонов. Кто возглавит министерство, пока непонятно, пишет Infopro54, но именно заместителю и пророчат такое повышение.

С чем связан уход Колмакова из правительства, неизвестно. Некоторые думают, что всему виной скандальная сдача школ в рамках ГЧП, а также поликлиник, которые так и не могут достроить.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Увольнение#Алексей Колмаков#Минстрой#Пост
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