«Год семьи»: белых медвежат разлучили с матерью в зоопарке — новосибирцы возмущены

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
Белка и Стрелка съехали от матери и теперь живут отдельно, в новом вольере. Он находится рядом с вольерами бурых медведей.
В зоопарке уточнили, что сначала медведица Герда выразила недовольство, что ее дочки теперь будут жить отдельно от нее, но она быстро успокоилась. Зоологи рассказали, что в природе медвежата покидают мать в возрасте 1,5 лет. Белка и Стрелка перешли на взрослый корм, так что они не пропадут. К тому же, у них комфортабельное современное жилище. Там есть и бассейн, и грунт.
«Конечно, как и все дети, они были привязаны к матери. И расставание для всех было непростым и немного грустным моментом. Но это неизбежное и необходимое решение», — признали в зоопарке.
Не все новосибирцы восприняли новость спокойно. Кто-то воспринял новость болезненно, вспомнив, что 2024 год объявлен Годом семьи.
«Сиротинушки, оторвали их от матери и отца, и это в год Семьи. Медвежья семья должна быть крепкой, где папа-медведь покажет опытом, где мама-медведь чего подскажет, и это не говоря уже о медведе-бабушке и медведе-дедушке», — комментируют новость читатель Atas.info.
«Одна из медвежат очень привязана к матери, не отходила прям от нее», — заметила одна из посетительниц.
«Материнские чувства и единение с детьми важнее», — вторит ей другая.
Нашлись и те, кто стал взывать к разуму:
«Детей всегда отсаживали от матери. К чему сейчас ваши сообщения в комментариях чтоб вернули детей? В природе медведи не живут семьями это не естественно. Это животные, а не люди это то же самое когда кошки не узнают своих детей после пубертата».