«Год семьи»: белых медвежат разлучили с матерью в зоопарке — новосибирцы возмущены

В зоопарке уточнили, что сначала медведица Герда выразила недовольство, что ее дочки теперь будут жить отдельно от нее, но она быстро успокоилась. Зоологи рассказали, что в природе медвежата покидают мать в возрасте 1,5 лет. Белка и Стрелка перешли на взрослый корм, так что они не пропадут. К тому же, у них комфортабельное современное жилище. Там есть и бассейн, и грунт.