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Ежедневно на мост выходит только два десятка рабочих

Названа дата расторжения контракта с подрядчиком ремонта Октябрьского моста

20 августа 2024, 05:32
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Ежедневно на мост выходит только два десятка рабочих
После нескольких месяцев предупреждений мэрия Новосибирска все-таки отказывается от сотрудничества с компаний «СпецТрансСтрой».

Решение об одностороннем отказе от контракта с ООО «СпецТрансСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста вступает в силу 24 августа, заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Разорвать договорные отношения с подрядчиком из-за низкого темпа работ глава Дептранса грозил разорвать с начала июня. За это время Кодалаев сделал, как минимум, девять таких публичных заявлений.

Степень готовности переправы и перспективы окончания ремонта в плановый срок, до конца октября 2024 года, Иосиф Кодалаев не прокомментировал. Неделю назад ремонт был завершен на 61%.

Из-за отставания от графика реконструкции моста прокуратура вынесла предостережение мэру Максиму Кудрявцеву.

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#Новосибирск#Ремонт#Контракт#Октябрьский мост#Расторжение
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