Названа дата расторжения контракта с подрядчиком ремонта Октябрьского моста

Решение об одностороннем отказе от контракта с ООО «СпецТрансСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста вступает в силу 24 августа, заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.