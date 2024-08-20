Названа дата расторжения контракта с подрядчиком ремонта Октябрьского моста

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
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Updated Сегодня, 05:34
Решение об одностороннем отказе от контракта с ООО «СпецТрансСтрой» на выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста вступает в силу 24 августа, заявил в ходе аппаратного совещания в муниципалитете руководитель городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
Разорвать договорные отношения с подрядчиком из-за низкого темпа работ глава Дептранса грозил разорвать с начала июня. За это время Кодалаев сделал, как минимум, девять таких публичных заявлений.
Степень готовности переправы и перспективы окончания ремонта в плановый срок, до конца октября 2024 года, Иосиф Кодалаев не прокомментировал. Неделю назад ремонт был завершен на 61%.
Из-за отставания от графика реконструкции моста прокуратура вынесла предостережение мэру Максиму Кудрявцеву.