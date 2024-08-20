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Какие штрафы получат водители

Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября 2024

20 августа 2024, 01:46
Фото: 1MI
Какие штрафы получат водители

Новые штрафы для водителей введут в Новосибирске с 1 сентября 2024

За что будут штрафовать новосибирских водителей с 1 сентября 2024 года, рассказали юристы.

Осенью на дорогах региона сократят количество камер: одну оставят на километр в городе и на каждые 5 км на трассах. Возможны и исключения, а именно в местах частых ДТП.

Также будут считать скорость: начнут рассчитывать среднюю скорость и время преодоления дистанции от одной камеры к другой.

Если у водителя грязные номера и инспектор ГАИ подумает, что это сделано намеренно, то автомобилиста могут лишить прав до полутора лет. Сейчас наказание менее суровое — штраф до 5 тысяч или лишение до трех месяцев.

Еще автолюбителей начали штрафовать за то, что те не пропустили пешеходов. За это им грозит штраф.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Водитель#Штраф#Камеры#Автомобилисты
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