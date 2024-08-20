Об ухудшении погоды в Новосибирске предупреждает МЧС

На регион надвигаются дожди со шквальным ветром, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. 21 августа ожидаются шквалистые порывы со скоростью до 19 метров в секунду. Ливни разной степени интенсивности будут сопровождаться грозами, возможен град.