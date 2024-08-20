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Posted Сегодня, 11:14

Published Сегодня, 11:14

Modified Сегодня, 11:16

Updated Сегодня, 11:16

Дожди будут лить до конца недели

Об ухудшении погоды в Новосибирске предупреждает МЧС

20 августа 2024, 11:14
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Дожди будут лить до конца недели
Региональное управление чрезвычайного ведомства выпустило предупреждение о непогоде в среду, 21 августа

На регион надвигаются дожди со шквальным ветром, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области. 21 августа ожидаются шквалистые порывы со скоростью до 19 метров в секунду. Ливни разной степени интенсивности будут сопровождаться грозами, возможен град.

Новосибирцев призывают соблюдать осторожность и помнить, что в такую погоду опасно находиться рядом с деревьями и уличными рекламными конструкциями.

По прогнозу синоптиков, дожди в ближайшие несколько дней не прекратятся, а сентябрь ожидается холодным, и «бабьего лета» ждать не стоит.

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