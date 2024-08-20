Подростка без прав будут судить за гибель новосибирца за «пьяное» ДТП в Новый год

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Все произошло 1 января 2024 года. Ночью, после новогоднего праздника, 17-летний юноша решил сесть за руль в нетрезвом виде. Прав на вождение, у него, конечно же не было.
По Первомайскому району он ехал на автомобиле «Субару Импреза». В один момент парень не заметил пешехода и сбил его. Мужчина шел по переходу. Скончался пострадавший через несколько дней, на больничной койке.
Подростка обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека. Его уголовное дело направили в суд, который вынесет последнее решение о судьбе виновника. Сейчас обвиняемому уже 18 лет и он ответит по закону.