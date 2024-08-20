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Published Сегодня, 09:35

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Updated Сегодня, 09:37

За гибель человека ответит виновник

Подростка без прав будут судить за гибель новосибирца за «пьяное» ДТП в Новый год

20 августа 2024, 09:35
Фото: 1MI
За гибель человека ответит виновник
В Новосибирске несовершеннолетний водитель предстанет перед судом за пьяное ДТП и гибель человека, подробности сообщили в прокуратуре.

Все произошло 1 января 2024 года. Ночью, после новогоднего праздника, 17-летний юноша решил сесть за руль в нетрезвом виде. Прав на вождение, у него, конечно же не было.

По Первомайскому району он ехал на автомобиле «Субару Импреза». В один момент парень не заметил пешехода и сбил его. Мужчина шел по переходу. Скончался пострадавший через несколько дней, на больничной койке.

Подростка обвинили в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности гибель человека. Его уголовное дело направили в суд, который вынесет последнее решение о судьбе виновника. Сейчас обвиняемому уже 18 лет и он ответит по закону.

Фото: Прокуратура НСО

Для водителей с 1 сентября вводят новые штрафы. Они касаются грязных номеров и скорости.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Суд#Пешеход#Гибель
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