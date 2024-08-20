После визита в Москву новосибирец устроил пьяный дебош в аэропорту Толмачево

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
37-летний новосибирец прилетел из Москвы и был явно пьян. Он матерился на окружающих, на просьбы не реагировал. Его задержали на выходе из терминала «С». В отделе полиции пассажир продолжил себя вести неприемлемо.
При этом медосвидетельствование мужчина проходить отказался.
В отношении пассажира составили протокол о мелком хулиганстве. По ч. 1 ст. 20.1 КоАП предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.