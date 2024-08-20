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Аэропорт

После визита в Москву новосибирец устроил пьяный дебош в аэропорту Толмачево

20 августа 2024, 08:33
Фото: Изображение Midjourney
Аэропорт
Хулигана задержала транспортная полиция, рассказали в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

37-летний новосибирец прилетел из Москвы и был явно пьян. Он матерился на окружающих, на просьбы не реагировал. Его задержали на выходе из терминала «С». В отделе полиции пассажир продолжил себя вести неприемлемо.

При этом медосвидетельствование мужчина проходить отказался.

В отношении пассажира составили протокол о мелком хулиганстве. По ч. 1 ст. 20.1 КоАП предусмотрен штраф от 500 до 1 тысячи рублей или арест до 15 суток.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО

Ранее Толмачево объявило о запуске прямых рейсов в Тбилиси.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Видео#Новосибирск#Хулиганство
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