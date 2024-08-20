Ребенка от похитителя и тирана родила жертва насилия из Новосибирска

Сибирячка не выдержала абьюза и решила уйти от кавалера на съемную квартиру. В ярости мужчина затолкал девушку в машину, отвез ее домой и начал избивать, держа взаперти ее четыре дня. Он нанес Ольге различные ссадины, ножевые раны, но ей чудом удалось сбежать из квартиры, пишет КП-Новосибирск. Тогда пострадавшей провели даже операцию. Все это происходило в 2021 году, а последствия тех страшных дней она видит до сих пор в виде шрамов.