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Женщину бил ее парень

Ребенка от похитителя и тирана родила жертва насилия из Новосибирска

20 августа 2024, 06:58
Фото: 1MI
Женщину бил ее парень
Женщина из Новосибирска, которая стала жертвой насилия и абьюза, рассказала свою историю непростой судьбы.

Женщина по имени Ольга* развелась с мужем и вступила в новые отношения с Николаем*. Это было роковой ошибкой. Сам мужчина изменял, а свою спутницу постоянно контролировал и подозревал в интимных связях с другими.

Сибирячка не выдержала абьюза и решила уйти от кавалера на съемную квартиру. В ярости мужчина затолкал девушку в машину, отвез ее домой и начал избивать, держа взаперти ее четыре дня. Он нанес Ольге различные ссадины, ножевые раны, но ей чудом удалось сбежать из квартиры, пишет КП-Новосибирск. Тогда пострадавшей провели даже операцию. Все это происходило в 2021 году, а последствия тех страшных дней она видит до сих пор в виде шрамов.

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В полиции похитителя не стали даже арестовывать. Несколько раз женщина жаловалась на партнера, но безуспешно. Вскоре пара сошлась снова, спутница решила дать второй шанс, но и это было ошибкой: спустя пару недель Николай снова стал тираном.

Усугубляло все то, что она забеременела и была вынуждена находиться в этих отношениях. Мужчина до последнего сомневался, что этот ребенок его, а также бил свою возлюбленную, несмотря на большой срок. Вернувшись домой с ребенком после роддома, она не выдержала агрессивного поведения отца ее малыша. Тогда женщина ушла навсегда. Сейчас она счастлива в новом браке, а дело тирана, которое все-таки было возбуждено из-за телесных повреждения, рассмотрит суд.

* Имена изменены.

Ранее активисты из Новосибирска выступили против закона о домашнем насилии.

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