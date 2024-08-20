Стюардесса рассказала о самом грязном месте в самолете

Самое грязное место в салоне — это карман на спинке стоящего впереди пассажирского кресла. Девушка уверяет, что оставшийся после предыдущего рейса мусор вынимают, но внутри карманы не моют. Она советует туристам постараться не класть туда ничего, особенно контейнеры для контактных линз или телефоны.