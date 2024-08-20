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Published Сегодня, 04:12

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Updated Сегодня, 04:31

Этих мест стоит избегать

Стюардесса рассказала о самом грязном месте в самолете

20 августа 2024, 04:12
Фото: 1MI
Этих мест стоит избегать
Туристов предупредили, к каким местам в салоне самолета лучше не прикасаться.

Бортпроводница с шестилетним стажем поведала путешественникам, к каким местам в салоне самолета лучше не прикасаться. Иногда интервалы между рейсами настолько малы, что привести лайнер в идеальный порядок просто невозможно, анонимно написала сотрудница одной из европейских авиакомпаний в соцсети Reddit.

Самое грязное место в салоне — это карман на спинке стоящего впереди пассажирского кресла. Девушка уверяет, что оставшийся после предыдущего рейса мусор вынимают, но внутри карманы не моют. Она советует туристам постараться не класть туда ничего, особенно контейнеры для контактных линз или телефоны.

Один из пользователей сайта, имеющий отношение к авиаперевозкам, согласился со стюардессой и рассказал, что был свидетелем того, как из таких карманов вытаскивали грязные салфетки, недоеденные яблоки, конфеты и печенье, носки, жвачку и даже трусы.

Другой мужчина сообщил более ужасную вещь.

«Однажды я обнаружил рвоту снаружи бумажного пакета, которая вылилась через карман сиденья. Это было совершенно ужасно!» — вспоминает комментатор.

В то же время известно, что во время пандемии коронавирусной инфекции усилили требования к уборке салона.

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#Юрий Фомиченко#Транспорт#Самолет#Туризм#Путешествия#КЦ
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