atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Стюардесса рассказала путешественникам, какой напиток в самолете лучше не пить

Стюардесса рассказала путешественникам, какой напиток в самолете лучше не пить

20 августа 2024, 09:58
Фото: 1MI
Многим путешественникам придется изменить свой традиционный выбор во время полета.

По мнению бывшей стюардессы одной из авиакомпаний Европы, пассажиры самолетов весьма рискуют, заказывая в полете обычный кофе. Свое мнение она опубликовала в популярной социальной сети Reddit.

Женщина призналась, что все дело в очень плохом качестве воды, используемой в самолетах. Она даже порекомендовала туристам после посещения туалета мыть руки не водой, а дезинфицирующим раствором.

По ее информации, в «самолетной воде» часто обнаруживают кишечную палочку, способную вызвать тяжелые пищевые отравления. Зачастую туристы начинают чувствовать недомогания на курорте не подозревая, что отравились еще по дороге на отдых.

Стюардесса рассказала о самом грязном месте в самолете
Узнать подробнее

Поэтому во время полета лучше отказаться от кофе или чая, а взамен попросить бутилированную воду или сок.

В комментариях подписчица-врач написала, что она бы не рекомендовала пить во время полета алкоголь. Дело в том, что барометрическое давление в самолете ниже, кислорода в крови меньше, и один стакан вина в небе равен двум стаканам на земле.

Туристов напугала информация о бушующих в лесах Турции пожарах
Узнать подробнее
Читайте также:
Авиакомпания S7 ввела автоматическую регистрацию на зарубежные рейсыЭксперты сравнили российские и европейские авиакомпании — кто лучше?Туроператоры предложили способы снижения стоимости путешествий по России
#Юрий Фомиченко#Самолет#Туризм#Путешествия#КЦ
Подпишитесь
Всю банку съешь: названы топовые рецепты самых вкусных соленых грибов
Сегодня, 05:58
Ребенка от похитителя и тирана родила жертва насилия из Новосибирска
Сегодня, 06:58
Новый способ борьбы с незаконной парковкой на газонах назвали в Новосибирске
Сегодня, 06:05
«Зачем вы нужны нашей стране?»: срочников идти на фронт призвал генерал Алаудинов
Сегодня, 05:44
«Год семьи»: белых медвежат разлучили с матерью в зоопарке — новосибирцы возмущены
Сегодня, 04:57
Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 года
Сегодня, 04:25