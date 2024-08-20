Стюардесса рассказала путешественникам, какой напиток в самолете лучше не пить

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
По мнению бывшей стюардессы одной из авиакомпаний Европы, пассажиры самолетов весьма рискуют, заказывая в полете обычный кофе. Свое мнение она опубликовала в популярной социальной сети Reddit.
Женщина призналась, что все дело в очень плохом качестве воды, используемой в самолетах. Она даже порекомендовала туристам после посещения туалета мыть руки не водой, а дезинфицирующим раствором.
По ее информации, в «самолетной воде» часто обнаруживают кишечную палочку, способную вызвать тяжелые пищевые отравления. Зачастую туристы начинают чувствовать недомогания на курорте не подозревая, что отравились еще по дороге на отдых.
Поэтому во время полета лучше отказаться от кофе или чая, а взамен попросить бутилированную воду или сок.
В комментариях подписчица-врач написала, что она бы не рекомендовала пить во время полета алкоголь. Дело в том, что барометрическое давление в самолете ниже, кислорода в крови меньше, и один стакан вина в небе равен двум стаканам на земле.