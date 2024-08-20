Туристов напугала информация о бушующих в лесах Турции пожарах

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Туристов напугала активно распространявшаяся на минувших выходных телеграм-каналами и СМИ информация о якобы бушующих в лесах Турции сильнейших пожарах. Многие намеревающиеся ехать отдыхать путешественники, памятуя у катастрофических последствиях пожаров в 2021 году, уже решили изменить свои планы.
В качестве доказательства приводилась спутниковая карта NASA, на которой действительно практически по всей территории Турции фиксировались возгорания.
На самом деле, нынешняя картина вполне обычна для этого времени года: основные пожары наблюдаются в горных лесах, находящихся далеко от туристических мест.
На Эгейском побережье сейчас возгорания незначительны, самый большой очаг находится рядом с Измиром, но там туристы не отдыхают. На Анталийском побережье ситуация еще благоприятнее, сообщает АТОР.