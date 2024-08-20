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Туристов напугала информация о бушующих в лесах Турции пожарах

Туристов напугала информация о бушующих в лесах Турции пожарах

20 августа 2024, 05:11
Фото: atas.info
В минувшие выходные множество телеграм-каналов и СМИ распространили ложные новости о якобы горящих в Турции лесах, следует из сообщения Ассоциации туроператоров России.

Туристов напугала активно распространявшаяся на минувших выходных телеграм-каналами и СМИ информация о якобы бушующих в лесах Турции сильнейших пожарах. Многие намеревающиеся ехать отдыхать путешественники, памятуя у катастрофических последствиях пожаров в 2021 году, уже решили изменить свои планы.

В качестве доказательства приводилась спутниковая карта NASA, на которой действительно практически по всей территории Турции фиксировались возгорания.

На самом деле, нынешняя картина вполне обычна для этого времени года: основные пожары наблюдаются в горных лесах, находящихся далеко от туристических мест.

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На Эгейском побережье сейчас возгорания незначительны, самый большой очаг находится рядом с Измиром, но там туристы не отдыхают. На Анталийском побережье ситуация еще благоприятнее, сообщает АТОР.

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