Туристов напугала информация о бушующих в лесах Турции пожарах

Туристов напугала активно распространявшаяся на минувших выходных телеграм-каналами и СМИ информация о якобы бушующих в лесах Турции сильнейших пожарах. Многие намеревающиеся ехать отдыхать путешественники, памятуя у катастрофических последствиях пожаров в 2021 году, уже решили изменить свои планы.