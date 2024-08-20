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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Блокированы не все счета компании

В Новосибирске налоговики приостановили операции по счетам «СпецТрансСтроя»

20 августа 2024, 12:59
Фото: 2GIS
Блокированы не все счета компании
Основной подрядчик капитального ремонта Октябрьского моста должен бюджету более 100 млн рублей

Операции по счетам ООО «СпецТрансСтрой» частично приостановлены из-за задолженности по налогам в размере 122,4 млн рублей. Об это говорится в ответе регионального управления Федеральной налоговой службы на обращение юриста Евгения Митрофанова.

«Налоговым органом применены предусмотренные налоговым законодательством меры взыскания, а так же обеспечительные меры», — говорится в документе (копия есть в распоряжении редакции)

24 августа вступает в силу решение муниципалитета о расторжении договора со «СпецТрансСтроем» на ремонт Октябрьского моста. Ранее мэрия разорвала контракт с компанией на достройку станции метро «Спортивная».

Основные претензии городских властей сводятся к низким темпам работ и срыву сроков, оговоренных в муниципальных контрактах.

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#Экономика#Новосибирск#Строительство#Долг#Налоги
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