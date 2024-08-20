В Новосибирске налоговики приостановили операции по счетам «СпецТрансСтроя»

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Операции по счетам ООО «СпецТрансСтрой» частично приостановлены из-за задолженности по налогам в размере 122,4 млн рублей. Об это говорится в ответе регионального управления Федеральной налоговой службы на обращение юриста Евгения Митрофанова.
«Налоговым органом применены предусмотренные налоговым законодательством меры взыскания, а так же обеспечительные меры», — говорится в документе (копия есть в распоряжении редакции)
24 августа вступает в силу решение муниципалитета о расторжении договора со «СпецТрансСтроем» на ремонт Октябрьского моста. Ранее мэрия разорвала контракт с компанией на достройку станции метро «Спортивная».
Основные претензии городских властей сводятся к низким темпам работ и срыву сроков, оговоренных в муниципальных контрактах.