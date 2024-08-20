Всю банку съешь: названы топовые рецепты самых вкусных соленых грибов

Потом грибы выкладывают плотно в банку. И тут каждый использует свои ингредиенты. Новичкам эксперт советует экспериментировать. Например, выложить слоями в одну банку семена укропа, перец горошком, лавровый лист, зубчики чеснока, луковые кольца. В другую банку можно добавить помидор, порезанный пластинами, и мелко натертый чеснок. В третью банку можно заложить обжаренные грибы и помидоры с чесноком. Укладывать нужно плотно, слоями, отставив свободным 1 сантиметр емкости от края крышки до грибов. Это пространство заполнится маринадом.