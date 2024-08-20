Вымогатели заставили новосибирских школьников покупать алкоголь, еду и сигареты

Все произошло в Татарске осенью 2023 года. Двое 25-летних мужчин встретили двух школьников, которым не было 18 лет и угрожали им физической расправой. Они вынудили подростков за их счет купить в магазине табак, алкоголь и еду. Свою вину в данном преступлении подсудимые не признали.