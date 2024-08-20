Вымогатели заставили новосибирских школьников покупать алкоголь, еду и сигареты

Posted Сегодня, 02:39
Published Сегодня, 02:39
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Все произошло в Татарске осенью 2023 года. Двое 25-летних мужчин встретили двух школьников, которым не было 18 лет и угрожали им физической расправой. Они вынудили подростков за их счет купить в магазине табак, алкоголь и еду. Свою вину в данном преступлении подсудимые не признали.
Одного мужчину из банды судили еще и за другие преступления, помимо вымогательства: мошенничество и хранение наркотиков. В этих преступлениях он сознался.
Злоумышленники получили разные сроки: один за вымогательство сядет на 1 год и 9 месяцев в тюрьму, а второй на 3 года и 6 месяцев.
Еще одно дело лже-таксистов рассмотрит суд: они грабили пьяных клиентов, за что получат наказание.