atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:39

Published Сегодня, 02:39

Modified Сегодня, 02:41

Updated Сегодня, 02:41

Вымогателей осудили

Вымогатели заставили новосибирских школьников покупать алкоголь, еду и сигареты

20 августа 2024, 02:39
Фото: 1MI
Вымогателей осудили
В Новосибирской области вынесен приговор банде вымогателей, которые притянули школьников и запугали их, подробности дали в прокуратуре.

Все произошло в Татарске осенью 2023 года. Двое 25-летних мужчин встретили двух школьников, которым не было 18 лет и угрожали им физической расправой. Они вынудили подростков за их счет купить в магазине табак, алкоголь и еду. Свою вину в данном преступлении подсудимые не признали.

Одного мужчину из банды судили еще и за другие преступления, помимо вымогательства: мошенничество и хранение наркотиков. В этих преступлениях он сознался.

Злоумышленники получили разные сроки: один за вымогательство сядет на 1 год и 9 месяцев в тюрьму, а второй на 3 года и 6 месяцев.

Еще одно дело лже-таксистов рассмотрит суд: они грабили пьяных клиентов, за что получат наказание.

Судья-взяточник отделался условным сроком в Новосибирске
Узнать подробнее
Читайте также:
Жительнице Новосибирской области пришлось в суде доказывать, что она не умерлаДело банды похитителей из Новосибирска ушло в суд спустя два годаСуд не стал рассматривать дело об убийстве девочки новосибирскими экс-полицейскими
#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Суд#Приговор#Татарск
Подпишитесь
Суперлуние сфотографировали новосибирцы на ночном небе — топ лучших кадров
Сегодня, 02:08
Новые штрафы для водителей введут с 1 сентября 2024
Сегодня, 01:46
Когда хочется еще солнца: куда поехать купаться в сентябре из Новосибирска?
Вчера, 17:17
Обжалован оправдательный приговор экс-главы Центрального округа Новосибирска
Вчера, 11:49
Избивший молотком посетителя цветочного магазина встретит осень в СИЗО в Новосибирске
Вчера, 11:36
Жилой деревянный барак вспыхнул утром в Новосибирске
17 августа, 09:29