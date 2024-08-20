«Зачем вы нужны нашей стране?»: срочников идти на фронт призвал генерал Алаудинов

Апти Алаудинов задал вопрос: «зачем вы и ваши дети нужны этой стране». Сам генерал не понимает, почему нельзя задействовать солдат и считает, что защищать страну обязаны все без исключения, несмотря на возраст. Более того, идти на защиту должны срочники из всех регионов страны, включая Новосибирскую область. У Владимира Путина иное мнение. Президент РФ обещал, что с задачами СВО будут справляться только профессиональные военные.