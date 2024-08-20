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Срочников призвал идти воевать генерал

«Зачем вы нужны нашей стране?»: срочников идти на фронт призвал генерал Алаудинов

20 августа 2024, 05:44
Фото: 1MI
Срочников призвал идти воевать генерал

Идти на фронт новосибирских срочников призвал генерал Алаудинов

Семьи срочников, выступающих против отправки детей на фронт, раскритиковал главнокомандующий спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Генералу непонятно, почему родители не желают видеть на поле боя родных детей. Речь идет про отправку в Курскую область, где в настоящее время ситуация не стабильна.

Апти Алаудинов задал вопрос: «зачем вы и ваши дети нужны этой стране». Сам генерал не понимает, почему нельзя задействовать солдат и считает, что защищать страну обязаны все без исключения, несмотря на возраст. Более того, идти на защиту должны срочники из всех регионов страны, включая Новосибирскую область. У Владимира Путина иное мнение. Президент РФ обещал, что с задачами СВО будут справляться только профессиональные военные.

«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но, если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай», — говорит Алаудинов.

Эту же идею поддержал депутат Государственной думы Андрей Гурулев, ведь раньше срочники участвовали в боях и в Афганистане и в Чечне. Для службы достаточно пройти курс молодого бойца. Военкор Михаил Звинчук такого же мнения: «солдаты срочной службы — это такие же точно военнослужащие», передают «Новые Известия». По его мнению, детей из восемнадцатилетних юношей делать не стоит, ведь они в любом случае защитники Родины.

Напомним, что в Курскую область пробралась украинская армия. В связи с этим, ходят слухи о повторной мобилизации в стране.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Россия#Генерал#Срочники
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