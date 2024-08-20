«Зачем вы нужны нашей стране?»: срочников идти на фронт призвал генерал Алаудинов

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:46
Генералу непонятно, почему родители не желают видеть на поле боя родных детей. Речь идет про отправку в Курскую область, где в настоящее время ситуация не стабильна.
Апти Алаудинов задал вопрос: «зачем вы и ваши дети нужны этой стране». Сам генерал не понимает, почему нельзя задействовать солдат и считает, что защищать страну обязаны все без исключения, несмотря на возраст. Более того, идти на защиту должны срочники из всех регионов страны, включая Новосибирскую область. У Владимира Путина иное мнение. Президент РФ обещал, что с задачами СВО будут справляться только профессиональные военные.
«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но, если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай», — говорит Алаудинов.
Эту же идею поддержал депутат Государственной думы Андрей Гурулев, ведь раньше срочники участвовали в боях и в Афганистане и в Чечне. Для службы достаточно пройти курс молодого бойца. Военкор Михаил Звинчук такого же мнения: «солдаты срочной службы — это такие же точно военнослужащие», передают «Новые Известия». По его мнению, детей из восемнадцатилетних юношей делать не стоит, ведь они в любом случае защитники Родины.
Напомним, что в Курскую область пробралась украинская армия. В связи с этим, ходят слухи о повторной мобилизации в стране.