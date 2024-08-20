Защитник Динар Хамидуллин покинул новосибирский ХК «Сибирь»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Динар Хамидуллин расторг контракт по взаимной договоренности. В команде он был защитником. Спортсмен отыграл 44 матча в «Сибири», где набрал 8 очков за все игры.
В клубе попрощались с 30-летним бывшим игроком и поблагодарили его за сезон в команде. Также ему пожелали удачи в карьере.
Тем временем в команду продолжают набирать игроков. Был подписан контракт с нападающим Максимом Карповым, а также клуб оставил хоккеиста Максима Сушко.