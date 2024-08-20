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Игрок покинул команду

Защитник Динар Хамидуллин покинул новосибирский ХК «Сибирь»

20 августа 2024, 07:53
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Игрок покинул команду
Игрок покинул команду новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», имя сообщили в ХК.

Динар Хамидуллин расторг контракт по взаимной договоренности. В команде он был защитником. Спортсмен отыграл 44 матча в «Сибири», где набрал 8 очков за все игры.

В клубе попрощались с 30-летним бывшим игроком и поблагодарили его за сезон в команде. Также ему пожелали удачи в карьере.

Фото: ХК «Сибирь»

Тем временем в команду продолжают набирать игроков. Был подписан контракт с нападающим Максимом Карповым, а также клуб оставил хоккеиста Максима Сушко.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Игры#Хоккей#Хк сибирь
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