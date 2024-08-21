560 млн рублей направлено в 2024 году на ремонт дворов в Новосибирске

Один из объектов, которые благоустраивают в текущем году на территории Кировского района — дворовая территория многоквартирного дома № 38/1 на ул. Петухова. Стоимость работ — более 10 млн рублей. Во дворе расширили проезды, заасфальтировали территорию, обустроили парковки, пешеходные дорожки и газоны, установили детскую и спортивную площадку.