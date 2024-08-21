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560 млн рублей направлено в 2024 году на ремонт дворов в Новосибирске

560 млн рублей направлено в 2024 году на ремонт дворов в Новосибирске

21 августа 2024, 11:43
Мэр города Максим Кудрявцев оценил качество проведенных работ на придомовой территории дома №38/1 на улице Петухова, сообщает пресс-центр.

В областном центре продолжают проводить комплексные ремонты дворов и благоустроительные работы придомовых территорий. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично оценил качество выполненных работ возле дома №38/1 на улице Петухова в Кировском районе.

«В Новосибирске ремонт дворов выполняется по двум программам — по наказам депутатам и по программе „Формирование современной городской среды“. Хороший проект — двор на улице Петухова. После ремонта придомовая территория стала более уютной и комфортной. Здесь расширили подъезды, асфальтировали территорию, обустроили парковку и пешеходные дорожки, засеяли газоны, установили детскую и спортивную площадки. Жители дома активно участвовали в разработке дизайн-проекта, предлагали свои идеи. Вместе с депутатами и жителями мы контролируем качество и сроки выполнения всех работ», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Важно отметить, что в текущем году 213 дворовых территорий благоустраивают по наказам избирателей, еще 30 — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

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Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков пояснил, что все объекты в настоящее время находятся в работе. На 80% объектов обустройство завершено. Объем финансирования в 2024 году составил 560 млн рублей.

Один из объектов, которые благоустраивают в текущем году на территории Кировского района — дворовая территория многоквартирного дома № 38/1 на ул. Петухова. Стоимость работ — более 10 млн рублей. Во дворе расширили проезды, заасфальтировали территорию, обустроили парковки, пешеходные дорожки и газоны, установили детскую и спортивную площадку.

Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что основой благоустройства дворовых территорий в Новосибирске должна стать концепция «Город без окраин».

«Не важно, где находится двор — в центре или нет, он должен быть благоустроенным и комфортным для проживания. Запросы жителей должны учитываться в первую очередь», — уточнил градоначальник.
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