560 млн рублей направлено в 2024 году на ремонт дворов в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В областном центре продолжают проводить комплексные ремонты дворов и благоустроительные работы придомовых территорий. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев лично оценил качество выполненных работ возле дома №38/1 на улице Петухова в Кировском районе.
«В Новосибирске ремонт дворов выполняется по двум программам — по наказам депутатам и по программе „Формирование современной городской среды“. Хороший проект — двор на улице Петухова. После ремонта придомовая территория стала более уютной и комфортной. Здесь расширили подъезды, асфальтировали территорию, обустроили парковку и пешеходные дорожки, засеяли газоны, установили детскую и спортивную площадки. Жители дома активно участвовали в разработке дизайн-проекта, предлагали свои идеи. Вместе с депутатами и жителями мы контролируем качество и сроки выполнения всех работ», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Важно отметить, что в текущем году 213 дворовых территорий благоустраивают по наказам избирателей, еще 30 — в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».
Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Зайков пояснил, что все объекты в настоящее время находятся в работе. На 80% объектов обустройство завершено. Объем финансирования в 2024 году составил 560 млн рублей.
Один из объектов, которые благоустраивают в текущем году на территории Кировского района — дворовая территория многоквартирного дома № 38/1 на ул. Петухова. Стоимость работ — более 10 млн рублей. Во дворе расширили проезды, заасфальтировали территорию, обустроили парковки, пешеходные дорожки и газоны, установили детскую и спортивную площадку.
Мэр Максим Кудрявцев подчеркнул, что основой благоустройства дворовых территорий в Новосибирске должна стать концепция «Город без окраин».
«Не важно, где находится двор — в центре или нет, он должен быть благоустроенным и комфортным для проживания. Запросы жителей должны учитываться в первую очередь», — уточнил градоначальник.