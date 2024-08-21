Африканских птиц марабу привезли в Новосибирский зоопарк

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Птицы родились пять лет назад. Марабу — родом из Африки. Теперь этот вид птиц будет жить в Новосибирском зоопарке и радовать посетителей. Всего их две.
Вольер новоселов обвязали рогозом — это и забор, и часть обогащения среды для комфорта птиц. Там есть емкости для воды, еды, навес и дерево, на котором они сидят. Птицы быстро адаптировались в новом доме: они стабильно едят и играют.
Марабу считают санитарами саванн, так как они питаются падалью и влияют на экосистему. В зоопарке они едят корма, мясо и рыбу.