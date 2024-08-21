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Published Сегодня, 07:51

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В зоопарке новый житель

Африканских птиц марабу привезли в Новосибирский зоопарк

21 августа 2024, 07:51
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
В зоопарке новый житель
В зоопарке Новосибирска новые жители: птицы марабу, видео которых показали в зверинце.

Птицы родились пять лет назад. Марабу — родом из Африки. Теперь этот вид птиц будет жить в Новосибирском зоопарке и радовать посетителей. Всего их две.

Вольер новоселов обвязали рогозом — это и забор, и часть обогащения среды для комфорта птиц. Там есть емкости для воды, еды, навес и дерево, на котором они сидят. Птицы быстро адаптировались в новом доме: они стабильно едят и играют.

Марабу считают санитарами саванн, так как они питаются падалью и влияют на экосистему. В зоопарке они едят корма, мясо и рыбу.

Видео: Новосибирский зоопарк

Медвежат-двойняшек разлучили с мамой: теперь они живут отдельно, что очень возмутило новосибирцев.

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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Птицы#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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