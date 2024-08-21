Барев дзес, Армения! — субъективные заметки опытного путешественника

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Мы с женой любим путешествовать самостоятельно, и зачастую, в стороне от привычных туристических маршрутов. Так вышло и в Армении, в которую мы влюбились бесповоротно. Ниже я расскажу о некоторых нюансах и поделюсь своими впечатлениями, которые, конечно же, никаким образом не претендуют на роль путеводителя.
Подавляющее большинство туристов из России прибывают в ереванский аэропорт «Звартноц». Сухопутной границы с Арменией у нас нет, а ехать на машине через Грузию — крайне утомительный вариант. Из Новосибирска прямые рейсы в Ереван летом 2024 года четыре раза в неделю выполняет российская S7. Ранее конкуренцию отечественному перевозчику составляла армянская «дочка» молдавского лоукостера FlyOne Armenia. Автору этих строк удавалось по акции слетать в армянскую столицу за 10 тысяч рублей туда-обратно. Но, к сожалению, на текущий момент FlyOne убрал «Толмачево» из полетной программы.
С марта 2024 года все платежные терминалы и банкоматы (за исключением ВТБ Армения) перестали обслуживать карты МИР. Так что либо перед поездкой стоит завести карту систем Visa или MasterCard одной из стран ближнего зарубежья (в сети есть масса посредников, предлагающих такие услуги), либо везти с собой наличные рубли, которые без проблем меняют в любом обменнике.
Поменяв немного рублей на драмы в аэропорту (помните, курс здесь самый невыгодный) покупаем тут же местную сим-карту и с помощью приложения Яндекс.Такси (которое у вас наверняка установлено) вызываем машину. Да, несмотря на блокировку МИР, ваша привязанная отечественная карта будет в данном случае работать, потому что расчет идет через российскую банковскую систему. А уж как потом армянский водитель получает свой гонорар, нас не касается. Яндекс.Такси в Армении недорогое. Но каждый таксист непременно заведет с вами разговор о политике, и в подавляющем большинстве случаев он будет критиковать курс официальной Москвы. К этому нужно быть готовым. Но это никак не сказывается на теплом отношении к обычным российским туристам.
Что касается жилья, то Booking.com прекрасно работает, все точки проживания мы из России бронировали именно через эту платформу. Предоплаты в большинстве случаев не требуется. Недорогие номера в гостевых домах и мини-гостиницах можно снять в районе 2 тысяч рублей за ночь. Но нужно быть готовым, что в комнате может не оказаться окна, мебель будет старой, санузел не очень чистым, и так далее. Но это уже личный выбор — экономить или закладывать в бюджет траты на пафосную гостиницу, которые в Ереване, конечно же, присутствуют.
Думаю, нет смысла рассказывать о местах армянской столицы, которые входят в категорию must have: Каскад, площади Свободы и Республики, рынок «Вернисаж», Северный проспект и так далее.
Но не стоит обходить вниманием район Конд, где можно прикоснуться к настоящей живой истории. Удобнее всего на него заходить с улицы Парояна. Любая лестница, идущая вверх, приведет в старейший район, расположенный на холме фактически в центре города, но словно существующий параллельно остальному Еревану. Район, основанный в 15-16 веках, представляет из себя причудливый лабиринт узких кривых улочек среди старых домов, глядя на некоторые из которых непонятно, почему они еще не рухнули.
Конд населен приветливыми людьми. Через 10 минут нашего там пребывания пожилая армянка, увидев, что мы фотографируем мозаику на глинобитной стене, радушно позвала к себе в гости. Мириам Юсаян живет в одном из самых старых домов в Конде. Его купили предки, бежавшие от геноцида 1915 года в Османской империи.
В подвале Мириам устроила своеобразный музей, где хранит различные исторические артефакты. А обстановка жилых комнат словно переносит на век назад. Очень трудно было отказаться от предложения остаться на обед, но иначе мы рисковали провести в доме радушной женщины весь день.
В итоге за один день мы побывали в гостях у трех ранее незнакомых людей, которые просто звали заглянуть на кофе или свежевыжатый гранатовый сок.
Одна из главных достопримечательностей Конда — старинная мечеть, она находится в южной части района, на улице Симеона Ереванци, которая ранее носила имя Валерия Чкалова.
Мечеть была построена в 17 веке, при владычестве персов. В начале 20 века большинство мусульман покинуло страну, мечеть стояла пустая, а в 1915, спасаясь от геноцида, сюда заселились 16 армянских семей. Их потомки здесь живут до сих пор. Один из них, Арам, поддерживает руинированное строение, как может.
Не стесняйтесь, заходите во внутренний двор, и если Арам дома, он расскажет вам много исторической информации и позволить забраться по приставной лестнице наверх, к полуразрушенному куполу. Донаты приветствуются. А еще у него можно купить очень вкусное гранатовое вино.
И если уж мы заговорили о культовых сооружениях, то недалеко от Конда находится так называемая Голубая мечеть. Очень красивое здание, построенное во второй половине 18 века, облицовано разноцветной фаянсовой плиткой. В 30-годы прошлого века здесь устроили музей Еревана, потом тут обосновался планетарий. Здание ветшало и приходило в аварийное состояние. Но было восстановлено и реставрировано в конце 90-х на деньги Ирана и приспособлено под нужды культурного центра иранской общины в Армении.
Еще одно любопытное место, так же недалеко от Конда — бывшая детская железная дорога, построенная в 1937 году. Ее пути пролегают в Разданском ущелье и во многих источниках можно прочитать, что дорога не работает и заброшена. На первый взгляд, так оно и есть — здание главного вокзала со шпилем давно нуждается в ремонте, на путях стоят ржавые вагоны, покрытые граффити и паровозик, выпущенный немногим менее 100 лет назад. Чуть поодаль какие-то странные открытые платформы и старенький тепловоз ТУ-2. Вокруг ни души.
Изучив все артефакты, мы уже собрались уходить, как увидели около зала ожидания столик с соками, напитками и печеньем. Смотрелся он среди заброшки странно, но на наши голоса из подсобного помещения вышел и продавец этой снеди.
— Жаль, что дорога больше не работает.
— Почему не работает? Конечно работает. Вот если наберется десять человек, запустим поезд.
— А сколько стоит билет?
— 400 драмов.
— Тогда давайте нам 10 билетов. И поехали.
Совсем не жалко заплатить около тысячи рублей, чтобы прокатиться за раритетным тепловозиком. Продавец выдает нам 10 настоящих билетов, зовет машиниста, который появляется откуда-то из глубины вокзала. Мы устраиваемся на скамейках в одной из открытых платформ, как вдруг от вокзала слышны громкие голоса. Бегут несколько туристов, как выяснилось, из Москвы. Продавец их отправил за билетами к нам. Так что в итоге практически и не переплатили.
Восторг, радость и детское веселье. Вот примерно так можно описать поездку в этих вагончиках. Сейчас дорога и запущенный парк вокруг нее находятся в частных руках. Периодически идут разговоры о реновации всей этой территории, но пока дальше слов дело не идет.
После изучения Еревана мы двинулись вглубь страны. Система общественного транспорта оставляет желать лучшего, поэтому еще дома была забронирована машина на прокат. В Армении работают крупные международные сети каршеринга, действуют российские права, а к особенностям вождения местных привыкаешь через пару дней.
Зачем брать автомобиль, если до Гюмри несколько раз в день ходят электрички, не применёт вставить шпильку осведомленный путешественник. Прежде всего потому, что Гюмри не было нашей конечной целью.
Дороги в Армении отличные, трафик маленький, 125 километров до второго по величине города страны пролетают незаметно. Живописная дорога то поднимается серпантином вверх, то устремляется прямо по равнине.
Но сначала заезжаем в Эчмиадзин — городок в 30 километрах от столицы, крупнейший очаг христианской культуры в Армении. Комплекс Эчмиадзинского кафедрального собора, который помимо храма включает в себя резиденцию католикоса, духовную семинарию и трапезные, строили несколько веков. А архитектура кафедрального собора легла в основу многих армянских храмов.
Второй по величине город страны, Гюмри, впервые упоминается в письменных источниках 8 века. Исторический центр в основном застроен одно- двухэтажными домами, при строительстве которых зачастую использовали черный туф, что придает городу особенный колорит.
В 1988 году город был частично разрушен страшным Спитакским землетрясением, многие многоэтажки рухнули. Полностью была разрушена и церковь Святого Спасителя, или Сурб Аменапркич, на центральной площади. Ее начали восстанавливать в 2002 году и сейчас эта работы практически завершены.
На окраине Гюмри, в чистом поле, можно увидеть руины панельных пятиэтажек. Распространено заблуждение, что это квартал, который строили для военных, и здания рассыпались, как карточные домики, из-за того, что во время их возведения процветало воровство и несоблюдение технологий. Это неправда. Дома были недостроены, после землетрясения были проблемы важнее, а потом СССР распался.
Переночевали в шикарном номере новенького мини-отеля с собственной террасой и мини-баром за сумму, эквивалентную 5 тысячам рублей (да, иногда мы бываем расточительны). И двинули в сторону озера Севан. Дорога проходит через знаменитый Дилижан, где, как всем известно, «вода вторая в мире после Сан-Франциско». Задерживаться там надолго, на мой взгляд, не имеет смысла. Прикоснулись к памятнику Фрунзику Мкыртычану на центральной площади, да и двинули дальше.
Впереди будет не самый простой, а для сибиряков, не привыкших в горным серпантинам, так местами просто страшный, учитывая манеру езды местных, Дилижанский перевал. Но нужно отдать должное — никто нервно не сигналит машине, которая тащится вверх с черепашьей скоростью. А просто лихо обгоняют на слепых поворотах, окончательно вводя нас в ступор.
Сам Севан красив, величествен и конечно, многолюден. Рассказывать долго об этом месте нет смысла — в сети гуляют тысячи текстов и восторженных отзывов. Скажу только, что в августе в озере практически никто не купался, потому что было холодно, мусор убирают из рук вон плохо, а знаменитые рыбные шашлыки из форели и севанского сига гастрономического оргазма не вызвали. Ну, может быть, в силу того, что я точно не гурман. Человеку, которому нравится «Доширак» и минтай, запеченный в духовке, наверное, не под силу в полной мере оценить настоящий вкус.
Что по-настоящему тронуло мои чувства — комплекс Дома отдыха советских писателей. Трехэтажное жилое здание (позже надстроенное на один этаж) было построено в 1932 году, но шарм ему придает балкон-столовая, возведенная в 1964. Конструкция, опирающаяся на один столб, считается одним из самых ярких образцов советского модернизма в архитектуре.
После возвращения в Ереван мы встретились с человеком энциклопедических знаний, Гагиком Погосяном, астрофизиком, историком и главным редактором журнала «Регион и мир». Гагик — фигура в Армении очень известная, и я очень рад, что довелось с ним познакомиться.
Вместе с Гагиком отправляемся за 40 километров от города, на склон горы Арагац, где находится чудо советской инженерной мысли, уникальный радиотелескоп, построенный ученым Парисом Геруни. Заработавший в 1986, сегодня он находится в запустении, но не брошен. Его территория охраняется, для того, чтобы попасть внутрь, необходим специальный пропуск. Наш сопровождающий оформил его заранее.
Впрочем, туристы проникают на эту территорию обходными путями. К сожалению, виден урон, который наносят такие гости комплексу — разбитые окна, повреждения части интерьера.
В компании Гагика нам удалось побывать и в действующей Бюраканской обсерватории, которая находится по соседству. И изучить, возможно, одну из самых древних карт звездного неба, выбитую на каменном плато в предгорье Арагаца. Это тут случай, когда лучше посмотреть видеоролик из этой поездки, чем читать текстовый рассказ.
Добавлю, что Гагик Погосян активно ведет соцсети и вы можете сами с ним списаться и попытаться договориться об исторической экскурсии. Он может показать самые разные уголки Армении, но конечно, за это придется заплатить. Но это точно того стоит.
Ну, а мы далее отправляемся в Сюникскую область. Там в пятом веке начал создание армянского алфавита Месроп Маштоц, лучшие всадники армии армянских царей были из Сюника и тут находится знаменитый своими минеральными водами курорт Джермук. Но в нем мы останавливаться не будем. Путь лежит в Горис, город на границе с Арцахом, как называют армяне земли Нагорного Карабаха, контроль над которыми в сентябре 2023 года перешел к Азербайджану.
Заселились в комнату в старом доме, которую, как и все остальные места ночевки, забронировали заранее на Booking.com. Соседями оказалась пара из Германии. Гости из России сегодня тут бывают нечасто, поэтому даже сын хозяев поначалу пытался разговаривать с нами по-английски и очень удивился, когда услышал, что мы с женой обращаемся друг к другу на русском языке. Выяснилось, что школьник тоже неплохо его знает, хотя родился после распада Советского Союза.
В Горисе хорошо сохранилась аутентичные дома с деревянными балконами. Но сам городок можно обойти за несколько часов. Гораздо больший интерес представляют его окрестности. В первую очередь, деревня Хндзореск, вернее, ущелье в нескольких километрах от нее. На его склонах расположен пещерный город, где с древних времен и вплоть до 20 века жили люди.
Грунтовая дорога к нему не в самом лучшем состоянии, поэтому владельцам машин с низким клиренсом нужно быть предельно осторожными, как минимум, оторвать бампер, можно запросто.
Чтобы попасть к самим пещерам, нужно преодолеть 160-метровый подвесной мост. И людям с боязнью высоты, вроде вашего покорного слуги, это страшно до абсолютного ужаса. Главное в этом деле — ни в коем случае не смотреть на бездну, которая под ногами, а не отводить взгляд от конечной точки, быстро перебирая ватными ногами по раскачивающемуся металлическому настилу.
Еще одно уникальное место в окрестностях Гориса — заброшенное село Старый Хот, который называют армянским Мачу-Пикчу. Чтобы туда попасть, двигайтесь в направлении села Хот, а на развилке, где будет левый поворот на Хот, немного прямо и потом принимайте вправо. Вы окажетесь на краю Воротанского ущелья. Тут машину, если, конечно, у вас не внедорожник, нужно оставить. Вниз по булыжному серпантину придется спускаться пешком.
Древнее поселение тут было основано еще во втором тысячелетии до нашей эры. Артефактов того времени, конечно, не сохранилось, но дома, построенные на склоне в 19-20 веках, располагаются буквально друг на друге. Крыша одного может быть двором другого.
Очень важно понимать, что обратный путь под палящим солнцем займет, в лучшем случае, больше часа. Обязательно нужно запастись водой, внизу ее можно набрать из небольшого ручья, который пересекает дорогу. А людям с плохой физической подготовкой и проблемами опорно-двигательного аппарата вообще бы не посоветовал спускаться вниз.
Жители современного Хота не забывают места своих предков. Они часто ездят на УАЗиках вниз, чтобы заглянуть в заброшенную часовню и набрать яблок. Тут по-прежнему обильно плодоносят сады. Нам повезло — в самом начале подъема такая компания подобрала к себе на борт.
В противном случае мы бы точно не успели попасть на знаменитую канатную дорогу «Крылья Татева», до которой отсюда около 10 километров. Последний рейс наверх отправляется в 18:45, но нужно понимать, что обратного уже не будет.
Так что, погуляв по легендарному Татевскому монастырю (ну, про него я тоже рассказывать не буду, ярких описаний и без меня хватает) к машине, оставленной на парковке нижней станции канатки, придется добираться при помощи местных таксистов на «Жигулях», выпущенных в 80-х годах прошлого века. Стоимость поездки около полутора тысяч рублей.
— Артем-джан, немножко вот эту веревочку потяни, да. На себя. И дверь закроется.
— Ого, а как она вообще не отваливается-то?
— Слушай, я ласточку эту купил в 84 году. Лучше машины нет, вообще.
Вы спросите, а что мы на своей-то машине не поехали наверх? Подмывает ответить, что обязательно нужно было прокатиться в кабинках канатки. Но нет. Страшно было на Дилижанском перевале, жутко на подвесном мосту в Хндзореске. А то чувство, которое охватывает только при взгляде на Татевский серпантин на карте, цензурными словами не описать. Собственно, так и есть — повороты под 180 градусов, занятые фурами, едущими из Ирана, не останавливают горцев на «Жигулях», летящих на полной скорости.
И знаете, сидя в салоне этой «пятерки», мы ощущали спокойствие и уверенность. Такова Армения — здесь обязательно все будет хорошо.