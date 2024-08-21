Барев дзес, Армения! — субъективные заметки опытного путешественника

Поменяв немного рублей на драмы в аэропорту (помните, курс здесь самый невыгодный) покупаем тут же местную сим-карту и с помощью приложения Яндекс.Такси (которое у вас наверняка установлено) вызываем машину. Да, несмотря на блокировку МИР, ваша привязанная отечественная карта будет в данном случае работать, потому что расчет идет через российскую банковскую систему. А уж как потом армянский водитель получает свой гонорар, нас не касается. Яндекс.Такси в Армении недорогое. Но каждый таксист непременно заведет с вами разговор о политике, и в подавляющем большинстве случаев он будет критиковать курс официальной Москвы. К этому нужно быть готовым. Но это никак не сказывается на теплом отношении к обычным российским туристам.