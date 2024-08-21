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Published Сегодня, 06:50

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Укус может быть опасен

Что делать при укусе змеи — важные советы для сохранения жизни и здоровья

21 августа 2024, 06:50
Фото: Изображение Midjourney
Укус может быть опасен

Что делать при укусе змеи, рассказали новосибирцам в МЧС

Как избежать нападения змеи и что делать, если вас все-таки укусили, рассказали в МЧС Новосибирской области.

В лесу людей могут ждать пресмыкающиеся. Змеи нападают на человека, если их потревожить или напугать. Чтобы избежать укуса, лучше всего не раздвигать траву руками, а использовать для этих целей палку, надевать плотную одежду, высокие сапоги, не бить и не наступать на змею.

Если вас укусило ядовитое животное, то у вас останется два красных следа от зубов и будет сильная боль, а затем симптомы отравления.

В случае укуса, нужно срочно обездвижить конечность и идти в больницу, где вам дадут сыворотку против яда. Народные методы, вроде: отсасывания яда, надреза, жгута, являются опасными.

Однако змей можно встретить не только в лесу. Так, новосибирца животное укусило два раза, пока тот выбрасывал мусор.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Лес#Грибники#Змея#Укус гадюки
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