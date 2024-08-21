Что делать при укусе змеи — важные советы для сохранения жизни и здоровья

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В лесу людей могут ждать пресмыкающиеся. Змеи нападают на человека, если их потревожить или напугать. Чтобы избежать укуса, лучше всего не раздвигать траву руками, а использовать для этих целей палку, надевать плотную одежду, высокие сапоги, не бить и не наступать на змею.
Если вас укусило ядовитое животное, то у вас останется два красных следа от зубов и будет сильная боль, а затем симптомы отравления.
В случае укуса, нужно срочно обездвижить конечность и идти в больницу, где вам дадут сыворотку против яда. Народные методы, вроде: отсасывания яда, надреза, жгута, являются опасными.
Однако змей можно встретить не только в лесу. Так, новосибирца животное укусило два раза, пока тот выбрасывал мусор.