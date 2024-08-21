Что делать при укусе змеи — важные советы для сохранения жизни и здоровья

В лесу людей могут ждать пресмыкающиеся. Змеи нападают на человека, если их потревожить или напугать. Чтобы избежать укуса, лучше всего не раздвигать траву руками, а использовать для этих целей палку, надевать плотную одежду, высокие сапоги, не бить и не наступать на змею.