Что известно о гибели молодой спортсменки по самбо из Новосибирска

Погибшая жила в многодетной семье, которая теперь осталась без дочки и сестры. По инсайдерской информации, причиной смерти спортсменки мог стать добровольный уход из жизни. В комментариях под постом пишут, что ей мог изменить ее парень, с которым она была в отношениях. Новосибирцы выражают соболезнования семье девушки.