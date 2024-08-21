Что известно о гибели молодой спортсменки по самбо из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:41
Published Сегодня, 02:41
Modified Сегодня, 04:03
Updated Сегодня, 04:03
Девушка, занимающаяся самбо в Новосибирске, погибла. Ей было 17 лет. О трагедии сообщили 19 августа.
«Мы понесли невосполнимую утрату. Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — с горестью написали в федерации самбо.
Погибшая жила в многодетной семье, которая теперь осталась без дочки и сестры. По инсайдерской информации, причиной смерти спортсменки мог стать добровольный уход из жизни. В комментариях под постом пишут, что ей мог изменить ее парень, с которым она была в отношениях. Новосибирцы выражают соболезнования семье девушки.