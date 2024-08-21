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Published Сегодня, 02:41

Modified Сегодня, 04:03

Updated Сегодня, 04:03

Девушка погибла

Что известно о гибели молодой спортсменки по самбо из Новосибирска

21 августа 2024, 02:41
Фото: соцсети/1MI
Девушка погибла

Юная спортсменка по самбо погибла в Новосибирске

О гибели юной спортсменки из Новосибирска сообщила федерация самбо в соцсетях.

Девушка, занимающаяся самбо в Новосибирске, погибла. Ей было 17 лет. О трагедии сообщили 19 августа.

«Мы понесли невосполнимую утрату. Невозможно поверить, страшно, горько и нелепо, когда уходят такие молодые, добродушные, светлые люди», — с горестью написали в федерации самбо.

Погибшая жила в многодетной семье, которая теперь осталась без дочки и сестры. По инсайдерской информации, причиной смерти спортсменки мог стать добровольный уход из жизни. В комментариях под постом пишут, что ей мог изменить ее парень, с которым она была в отношениях. Новосибирцы выражают соболезнования семье девушки.

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#Эмилия Губарева#Спорт#Общество#Новосибирск#Смерть#Гибель#Суицид
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