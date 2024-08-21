День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске

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Published Сегодня, 01:51
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В 13:00 перед НОВАТом, а именно в Театральном сквере пройдет патриотическая акция с выносом флага России, где его развернут десятки человек. Также на площади Ленина активисты исполнят гимн страны, а про Красному проспекту проедет колонна из мотоциклистов «Ночные волки»: у каждого из них будут прикреплены флаги РФ.
Еще торжественные мероприятия по всем регионам устраивает молодежное «Движение первых». Школьники создадут рисунки флага, вышивки или приготовят кулинарное блюдо с изображением государственного символа: иными словами, подойдут к празднику с творческой стороны.
Еще подготовкой таких мероприятий займется «Росмолодежь». Молодые активисты выстроятся в флаг, образуя силуэт России или надпись «Россия», при этом участники оденутся в цвета триколора. Это пройдет по всей стране. Также новосибирцы украсят окна квартир, организаций флагом, а снимками поделятся в соцсетях под хештегом #ОкнаРоссии.
Общероссийское мероприятие состоится в формате забега, в одежде триколора и с флагами. Принять участие в нем могут все желающие. Также активисты соберутся у зданий посольств недружественных государств и споют патриотические песни о флаге России, отразив свою волю быть гражданами Российской Федерации и жить под флагом России, несмотря на санкции и попытки усложнить жизнь гражданам России или осквернить ее честь.
А в День России 12 июня в Новосибирске установили флаг на самой высокой точке города.