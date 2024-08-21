День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске

Общероссийское мероприятие состоится в формате забега, в одежде триколора и с флагами. Принять участие в нем могут все желающие. Также активисты соберутся у зданий посольств недружественных государств и споют патриотические песни о флаге России, отразив свою волю быть гражданами Российской Федерации и жить под флагом России, несмотря на санкции и попытки усложнить жизнь гражданам России или осквернить ее честь.