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Различные мероприятия пройдут по стране в день флага

День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске

21 августа 2024, 01:51
Фото: Изображение Midjourney
Различные мероприятия пройдут по стране в день флага

Стало известно, какие мероприятия пройдут в Новосибирске в День флага России

22 августа в стране отмечается День госфлага России: рассказываем, какие праздничные мероприятия подготовили в Новосибирске.

В 13:00 перед НОВАТом, а именно в Театральном сквере пройдет патриотическая акция с выносом флага России, где его развернут десятки человек. Также на площади Ленина активисты исполнят гимн страны, а про Красному проспекту проедет колонна из мотоциклистов «Ночные волки»: у каждого из них будут прикреплены флаги РФ.

Еще торжественные мероприятия по всем регионам устраивает молодежное «Движение первых». Школьники создадут рисунки флага, вышивки или приготовят кулинарное блюдо с изображением государственного символа: иными словами, подойдут к празднику с творческой стороны.

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Еще подготовкой таких мероприятий займется «Росмолодежь». Молодые активисты выстроятся в флаг, образуя силуэт России или надпись «Россия», при этом участники оденутся в цвета триколора. Это пройдет по всей стране. Также новосибирцы украсят окна квартир, организаций флагом, а снимками поделятся в соцсетях под хештегом #ОкнаРоссии.

Общероссийское мероприятие состоится в формате забега, в одежде триколора и с флагами. Принять участие в нем могут все желающие. Также активисты соберутся у зданий посольств недружественных государств и споют патриотические песни о флаге России, отразив свою волю быть гражданами Российской Федерации и жить под флагом России, несмотря на санкции и попытки усложнить жизнь гражданам России или осквернить ее честь.

А в День России 12 июня в Новосибирске установили флаг на самой высокой точке города.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Праздник#Флаг#Государственный флаг
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