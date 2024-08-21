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Рыбу сибиряк добыл незаконно

Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак

21 августа 2024, 03:45
Фото: 1MI
Рыбу сибиряк добыл незаконно
В новосибирском селе рыбак, нарушая закон, наловил разную рыбу и попался «на удочку» полицейских, сообщили в УТ МВД по СФО.

Инцидент произошел рядом с селом Сосновка, что в Искитимском районе. Там рыбачил новосибирец, с помощью сетей и лодки. Он выловил около 70 штук различной рыбы, в частности, судака и леща.

Добыча водных биоресурсов принесла ущерб в 100 тысяч рублей. В отношении 33-летнего рыбака возбудили дело за незаконную рыбалку. По данной статье ему «светит» штраф до полумиллиона рублей.

Еще одного любителя ловли рыбы поймали в Ордынском районе. Мужчина наловил карася, язя и леща. Его дело также рассмотрит суд.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Рыбалка#Уголовное дело#Рыба#Искитимский район
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