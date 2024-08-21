Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Инцидент произошел рядом с селом Сосновка, что в Искитимском районе. Там рыбачил новосибирец, с помощью сетей и лодки. Он выловил около 70 штук различной рыбы, в частности, судака и леща.
Добыча водных биоресурсов принесла ущерб в 100 тысяч рублей. В отношении 33-летнего рыбака возбудили дело за незаконную рыбалку. По данной статье ему «светит» штраф до полумиллиона рублей.
Еще одного любителя ловли рыбы поймали в Ордынском районе. Мужчина наловил карася, язя и леща. Его дело также рассмотрит суд.