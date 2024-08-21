«Дождь нипочем»: где можно отдохнуть в непогоду вблизи Новосибирска

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Новосибирцы не могли дождаться, когда же схлынет изрядно поднадоевшая жара, но и ненастная погода тоже мешает хорошо отдохнуть. Тем не менее, редакция Atas.Info отыскала несколько способов провести пару выходных с душой и с пользой.
Если вам по каким-то причинам не хочется покидать Новосибирск надолго, рекомендуем посетить термальный комплекс «Мира Термы». Находится он на территории парка культуры и отдыха «Сосновый бор», совсем недалеко от ЛДС «Сибирь».
Можно купить трехчасовое посещение, а можно и релаксировать весь день. В заведении есть традиционная русская и несколько экзотических бань. Кроме того, имеется большой бассейн, джакузи, соляная и цитрусовая прогревочные, и многое другое. Работает пространство для снятия стресса и открытая веранда с двумя подогреваемыми бассейнами.
«Одна из „изюминок“ Новосибирска. Отличное место для отдыха на воде всей семьей. Бани, бассейны, джакузи, точки питания -все очень хорошо продумано. Рядом с комплексом места для парковки. Если вы приехали в Новосибирск, обязательно посетите это место!» — советует туристам в отзывах не сервисе 2ГИС Елена М.
В «Термах Мира» работает четыре маршрута, стоимость трехчасового посещения в будни — от 2500 рублей, в выходные — от 2900 рублей. Дневной безлимит в будни от 3900 рублей, в выходные — от 4200 рублей.
Адрес: Окружная улица, 33
Это еще одно прекрасное место для отдыха находится также в городской черте, недалеко от дачного поселка Мочище. Но в экопарке имеется мини-отель, поэтому сюда можно приехать с ночевкой. Совсем скоро (в сентябре) откроются 25 домиков в стиле барнхаус, которые рассчитаны и на проживание зимой. Примерно тогда же будет отремонтирован банный комплекс.
На территории «Чкаловских дач» есть ресторан, спортивные площадки, мини-ферма (с верблюдом), веревочный парк и бассейн с подогреваемой водой. Если позволит погода, отдыхающие могут заняться пейнтболом.
Расположены дачи в реликтовом сосновом бору, где даже в дождик гулять — одно удовольствие. Любители шашлыка могут занять открытую или закрытую беседку для барбекю.
«Наслышаны были об этой локации, решили посетить этот парк. Чудесное место для отдыха всей семьей! В черте города, а воздух такой чистый, будто где-то на Алтае находишься. Территория очень большая, с зонами для разного вида отдыха. Для детей много развлечений. В бассейне вода с подогревом, плавали при 20 градусах на улице», — вспоминает свой отдых Лариса Новикова.
Вход в эко-парк бесплатный. Номер «стандарт» на одну ночь для двоих человек с завтраком обойдется в семь тысяч рублей.
Адрес: микрорайон Дом отдыха «Мочище», 4
Это место находится далековато от Новосибирска, но съездить туда обязательно стоит. Неофициальное название этого места — Мраморное озеро. А представляет оно собой затопленный карьер, где когда-то добывали мрамор.
В Новосибирской области только там можно заняться дайвингом или сноркелингом — благодаря чистейшей воде. Ловить рыбу в Мраморном озере запрещено, но отдыхающие могут любоваться живой форелью, которая там водится.
Если дождь помешает искупаться, позагорать или поплавать на катамаранах, можно арендовать одну из расположенных рядом беседок и просто полюбоваться на озеро и окружающий его сосновый бор, дыша чистейшим воздухом.
От Новосибирска до Мраморного озера примерно полторы сотни километров, и поэтому логично будет заночевать на базе отдыха «Оазис», стоящей прямо на берегу карьера.
«Озеро — восторг, прекрасные виды, места достаточно, вода теплая, катамараны супер», — резюмирует Тася Вайс.
В то же время некоторые посетители жалуются на обилие пьяных и орущих отдыхающих, и отсутствие места на пляже. Некоторых не устраивает состояние туалетов и перебои в работе терминалов оплаты.
Номер на двоих в модульном доме «Панорама хаус» на базе «Оазис» обойдется в восемь тысяч рублей в сутки.
Адрес: Новосибирская область, Ордынский район, деревня Абрашино