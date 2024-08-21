«Дождь нипочем»: где можно отдохнуть в непогоду вблизи Новосибирска

Это еще одно прекрасное место для отдыха находится также в городской черте, недалеко от дачного поселка Мочище. Но в экопарке имеется мини-отель, поэтому сюда можно приехать с ночевкой. Совсем скоро (в сентябре) откроются 25 домиков в стиле барнхаус, которые рассчитаны и на проживание зимой. Примерно тогда же будет отремонтирован банный комплекс.