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Posted Сегодня, 09:42

Published Сегодня, 09:42

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Институты ограбили

Два здания Института СО РАН обокрали неизвестные в Новосибирске

21 августа 2024, 09:42
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Институты ограбили
Неизвестные ворвались в здания Института СО РАН в Новосибирске и обнесли их, что подтвердили в ГУ МВД региона.

Случилось все накануне в Академгородке. В несколько Институтов катализа СО РАН пробрались воры. Они обчистили 15 кабинетов.

Еще известно о проникновении в кабинет председателя Валентина Пармона, из сейфа которого украли полмиллиона рублей. При этом больше там злоумышленники ничего не тронули.

Полиция возбудила дело по факту кражи. Все обстоятельства устанавливают, а причастных разыскивают.

В Новосибирске был не менее привлекательный для публики инцидент: прораб ограбил начальника и уехал на отдых в аквапарк. После этого мужчина засветился в журналистских сюжетах.

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