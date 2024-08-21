Два здания Института СО РАН обокрали неизвестные в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Случилось все накануне в Академгородке. В несколько Институтов катализа СО РАН пробрались воры. Они обчистили 15 кабинетов.
Еще известно о проникновении в кабинет председателя Валентина Пармона, из сейфа которого украли полмиллиона рублей. При этом больше там злоумышленники ничего не тронули.
Полиция возбудила дело по факту кражи. Все обстоятельства устанавливают, а причастных разыскивают.
В Новосибирске был не менее привлекательный для публики инцидент: прораб ограбил начальника и уехал на отдых в аквапарк. После этого мужчина засветился в журналистских сюжетах.