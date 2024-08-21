Экстрасенс Хадуева посоветовала не оставлять товар в корзинах маркетплейсов

«Всё, что мы оставляем в маркетплейсах, в своих электронных корзинах, это мы оставляем не товар. Всё, что у нас не выкуплено, — это наше желание, это наше намерение. Мы об этом подумали, мы это хотели купить, мы испытывали какую-то эмоцию. Если мы испытывали эмоцию, она фиксируется в нашем сознании. Это энергия, которая фактически не знает, что сделать — приобретать мы будем или не будем. А если мы забываем, то наши желания складируются. И если взять, например, что мы взяли какие-то продукты и не положили их вовремя в холодильник, не использовали, не съели, — они начинают прогнивать и протухать. С этой точки зрения вот это может повлиять на нашу энергию, оно будет, как крючками, нас немножко отяжелять», — объяснила собеседница издания.