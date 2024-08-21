«Где мозги?»: в Новосибирске девушка гантелью разбила автомобиль бывшего мужа

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Брюнетка сняла видео для соцсетей, где разбивает чужой автомобиль. Инцидент произошел на улице Выборной, во дворе дома №99/3.
Дама взяла тяжелую гантель, нарядилась в спортивную форму и побежала уничтожать машину. Она бросила в кроссовер Nissan Qashqai гантель, затем забралась на автомобиль и начала по нему прыгать.
Автор поста утверждает, что иномарка принадлежит ее бывшему мужу. Новосибирцы активно комментируют запись, осуждая действия сибирячки:
«Мужик правильно сделал что развёлся с ней. Ей лечиться надо!»;
«Думаю ее лицо запомнят и мужчины будут обходить ее стороной, ну или лучше приезжать на автобусе к ней»;
«Где мозги?»;
«Осень близка кукухи почуяли похолодание»;
«Гормональная буря настигла»;
«Ну и правильно сделал, что развёлся она ж неадекватная».
За треш-стримы у матери могут забрать сразу пять детей.