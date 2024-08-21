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Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Девушка разбила машину

«Где мозги?»: в Новосибирске девушка гантелью разбила автомобиль бывшего мужа

21 августа 2024, 07:07
Фото: АСТ-54
Девушка разбила машину

Гантелью разбила автомобиль бывшего мужа спортсменка из Новосибирска

В Новосибирске обиженная девушка расколотила машину своего бывшего, а видео попало в соцсети.

Брюнетка сняла видео для соцсетей, где разбивает чужой автомобиль. Инцидент произошел на улице Выборной, во дворе дома №99/3.

Дама взяла тяжелую гантель, нарядилась в спортивную форму и побежала уничтожать машину. Она бросила в кроссовер Nissan Qashqai гантель, затем забралась на автомобиль и начала по нему прыгать.

Автор поста утверждает, что иномарка принадлежит ее бывшему мужу. Новосибирцы активно комментируют запись, осуждая действия сибирячки:

Девушка разбила машину
Видео: АСТ-54
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«Мужик правильно сделал что развёлся с ней. Ей лечиться надо!»;
«Думаю ее лицо запомнят и мужчины будут обходить ее стороной, ну или лучше приезжать на автобусе к ней»;
«Где мозги?»;
«Осень близка кукухи почуяли похолодание»;
«Гормональная буря настигла»;
«Ну и правильно сделал, что развёлся она ж неадекватная».

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