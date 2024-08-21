«Горячая линия» для жалоб на мигрантов открыта в Новосибирской области

В регионе усилили проверки соблюдения миграционного законодательства. Новых граждан России также проверяют на военный учет. Тех, кто по какой-то причине забыл это сделать, доставляют в комиссариаты. Иногда случаются казусы. Так, один из иностранцев имитировал инфаркт, чтобы избежать постановки на учет.