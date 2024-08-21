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«Горячая линия» для жалоб на мигрантов открыта в Новосибирской области

«Горячая линия» для жалоб на мигрантов открыта в Новосибирской области

21 августа 2024, 08:14
Фото: 1MI
Жители Новосибирской области могут обратится на «горячую линию» по вопросам, связанных с соблюдением миграционного законодательства, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Горячая линия» будет действовать по 20 сентября, уточнили в ведомстве. Специалисты примут сообщения о ситуациях, связанных с нарушениями миграционного законодательства.

Телефоны

  • +7 (913) 379-93-32
  • 8 (383) 210-28-15

В будние дни с 9 до 18 часов, по пятницам — до 16:45.

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Ранее в Новосибирске задержали мигранта с фальшивым паспортом. Им оказался гражданин Армении, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.

В регионе усилили проверки соблюдения миграционного законодательства. Новых граждан России также проверяют на военный учет. Тех, кто по какой-то причине забыл это сделать, доставляют в комиссариаты. Иногда случаются казусы. Так, один из иностранцев имитировал инфаркт, чтобы избежать постановки на учет.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты#Прокуратура
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