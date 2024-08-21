«Горячая линия» для жалоб на мигрантов открыта в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
«Горячая линия» будет действовать по 20 сентября, уточнили в ведомстве. Специалисты примут сообщения о ситуациях, связанных с нарушениями миграционного законодательства.
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В будние дни с 9 до 18 часов, по пятницам — до 16:45.
Ранее в Новосибирске задержали мигранта с фальшивым паспортом. Им оказался гражданин Армении, мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей.
В регионе усилили проверки соблюдения миграционного законодательства. Новых граждан России также проверяют на военный учет. Тех, кто по какой-то причине забыл это сделать, доставляют в комиссариаты. Иногда случаются казусы. Так, один из иностранцев имитировал инфаркт, чтобы избежать постановки на учет.