К делу о поборах в новосибирской школе подключилась прокуратура

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Скандал в преддверии нового учебного года разразился в новосибирской гимназии «Горностай». Родителей школьников вынуждали сдавать деньги. Мамы и папы первоклашек оказались не готовы к дополнительным тратам.
Средства, как сообщали представители родительского комитета, должны были направить на покупку мебели и других вещей. Сдать предлагалось несколько тысяч рублей. На возмущение родителей активисты предлагали перевести детей «туда, где не собирают».
Отметим, что в 2024 году линеек 1 сентября не будет. В мэрии Новосибирска объяснили, по какой причине дети не пойдут в школу в День знаний.
Информацию о поборах уже подтвердили в мэрии Новосибирска, сообщает издание Vn.ru.
«Сбор денежных средств в первом классе действительно производился. Но происходило это по инициативе родителей, а не по требованию администрации», — сообщается в ответе.
К проблеме поборов уже подключились органы прокуратуры. Представители надзорного ведомства проверят информацию и, если будет необходимость, отреагируют на ситуацию в рамках действующего законодательства.