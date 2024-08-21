atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Деньги

К делу о поборах в новосибирской школе подключилась прокуратура

21 августа 2024, 13:11
Фото: 1MI
Деньги
Родители школьников встревожились из-за сбора денег «на нужды класса». О ситуации стало известно от одной из мам.

Скандал в преддверии нового учебного года разразился в новосибирской гимназии «Горностай». Родителей школьников вынуждали сдавать деньги. Мамы и папы первоклашек оказались не готовы к дополнительным тратам.

Средства, как сообщали представители родительского комитета, должны были направить на покупку мебели и других вещей. Сдать предлагалось несколько тысяч рублей. На возмущение родителей активисты предлагали перевести детей «туда, где не собирают».

Отметим, что в 2024 году линеек 1 сентября не будет. В мэрии Новосибирска объяснили, по какой причине дети не пойдут в школу в День знаний.

Что обязательно надо купить ребенку к школе — всё самое нужное в 5 карточках
Узнать подробнее

Информацию о поборах уже подтвердили в мэрии Новосибирска, сообщает издание Vn.ru.

«Сбор денежных средств в первом классе действительно производился. Но происходило это по инициативе родителей, а не по требованию администрации», — сообщается в ответе.

К проблеме поборов уже подключились органы прокуратуры. Представители надзорного ведомства проверят информацию и, если будет необходимость, отреагируют на ситуацию в рамках действующего законодательства.

Названа школа в Новосибирске с самым большим количеством первых классов
Узнать подробнее
Читайте также:
Выплаты к школе: получат ли родители по 10 тысяч на каждого ребенкаПосле жалобы Путину прокуроры проверят новосибирскую больницуСтали известны результаты экспертизы девочки, изрезавшей подругу в Новосибирске
#Екатерина Боженович#Экономика#Общество#Дети#Школа#Прокуратура
Подпишитесь
Новый учебный год не начнется 1 сентября 2024 — в чем причина
Сегодня, 05:17
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
Сегодня, 03:45
В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска
Сегодня, 03:31
За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России
Сегодня, 03:20
Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста
Сегодня, 02:38
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Вчера, 11:37