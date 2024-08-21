Какие грибы можно есть сырыми, рассказал биолог

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
У многих давно не вызывает удивление, что без тепловой обработки можно есть шампиньоны. При этом их хорошо промывают и поглощают с соусами, бальзамическим уксусом или лимонным соком. У свежих грибов сохраняется структура, они приятно хрустят. Но, оказывается, есть и другие грибы, пригодные для поедания сырыми.
Действительно, некоторые виды грибов можно употреблять в пищу свежими при необходимости или при желании получить новые вкусовые ощущения, подтвердил биолог Ринат Султанов.
«Сыроежки можно, но они не должны быть острыми или горчить. У подгруздка белого (сухого груздя) ножка вкусная. Можно есть их сырыми, если заблудился в лесу. Подгруздок белый (тоже сыроежка). Шляпка у него острит, а вот ножка сладковатая. Рыжики. Шляпки молодого белого гриба. Лисички. Но они на любителя, поскольку в сыром виде часто горчат. Вешенка устричная молодая. Осенью растет у нас», — перечислил эксперт.
Еще есть веселка обыкновенная, которую можно есть в молодом виде.