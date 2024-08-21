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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

Какие грибы Новосибирской области можно есть сырыми, рассказал биолог

Какие грибы можно есть сырыми, рассказал биолог

21 августа 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney

Какие грибы Новосибирской области можно есть сырыми, рассказал биолог

Грибы растут на земле, и можно предположить, что некоторые из них допустимо есть в необработанном виде, решила редакция Atas.info и спросила у биолога, так ли это.

У многих давно не вызывает удивление, что без тепловой обработки можно есть шампиньоны. При этом их хорошо промывают и поглощают с соусами, бальзамическим уксусом или лимонным соком. У свежих грибов сохраняется структура, они приятно хрустят. Но, оказывается, есть и другие грибы, пригодные для поедания сырыми.

Действительно, некоторые виды грибов можно употреблять в пищу свежими при необходимости или при желании получить новые вкусовые ощущения, подтвердил биолог Ринат Султанов.

«Сыроежки можно, но они не должны быть острыми или горчить. У подгруздка белого (сухого груздя) ножка вкусная. Можно есть их сырыми, если заблудился в лесу. Подгруздок белый (тоже сыроежка). Шляпка у него острит, а вот ножка сладковатая. Рыжики. Шляпки молодого белого гриба. Лисички. Но они на любителя, поскольку в сыром виде часто горчат. Вешенка устричная молодая. Осенью растет у нас», — перечислил эксперт.

Еще есть веселка обыкновенная, которую можно есть в молодом виде.

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Ранее биолог рассказал, можно ли употреблять в пищу мухоморы и есть риск получить отравление.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Грибы#Еда
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