Какие грибы можно есть сырыми, рассказал биолог

У многих давно не вызывает удивление, что без тепловой обработки можно есть шампиньоны. При этом их хорошо промывают и поглощают с соусами, бальзамическим уксусом или лимонным соком. У свежих грибов сохраняется структура, они приятно хрустят. Но, оказывается, есть и другие грибы, пригодные для поедания сырыми.