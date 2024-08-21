Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Updated Сегодня, 06:54
Окончание специальной военной операции прогнозирует через два-три месяца командир спецназа «Ахмат». Причем СВО, по его мнению, завершится полностью по всем фронтам, включая Курскую область. Об этом он высказался в интервью китайскому журналисту.
Украинская армия напала на Курскую область 6 августа. В тот день ВСУ потеряли тысячи солдат и военную технику. Между тем, повода для объявления всеобщей мобилизации власти не нашли.
Апти Алаудинов также призвал срочников идти воевать на фронт, хоть это и противоречит словам президента Владимира Путина. По мнению генерала, родители зря жалеют 18-летних солдат, ведь это такие же защитники Отечества.