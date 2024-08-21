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Published Сегодня, 06:52

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СВО должна закончиться

Когда закончится СВО, сообщил командир спецназа «Ахмат» Алаудинов

21 августа 2024, 06:52
Фото: 1MI
СВО должна закончиться
Спецоперация длится уже много месяцев, но совсем скоро она закончится, считает генерал Апти Алаудинов.

Окончание специальной военной операции прогнозирует через два-три месяца командир спецназа «Ахмат». Причем СВО, по его мнению, завершится полностью по всем фронтам, включая Курскую область. Об этом он высказался в интервью китайскому журналисту.

Украинская армия напала на Курскую область 6 августа. В тот день ВСУ потеряли тысячи солдат и военную технику. Между тем, повода для объявления всеобщей мобилизации власти не нашли.

Апти Алаудинов также призвал срочников идти воевать на фронт, хоть это и противоречит словам президента Владимира Путина. По мнению генерала, родители зря жалеют 18-летних солдат, ведь это такие же защитники Отечества.

«Зачем вы нужны нашей стране?»: срочников идти на фронт призвал генерал Алаудинов
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#Эмилия Губарева#Политика#Новосибирск#Украина#Россия#СВО#Наступление
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