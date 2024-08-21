Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста

Posted Сегодня, 02:38
Published Сегодня, 02:38
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Все случилось в Советском районе на улице Приморской. В полицию обратился новосибирец, который занимается перевозками пассажиров. Его автомобиль «Шкода», стоимость которого достигает 1,5 млн, угнал неизвестный.
Было установлено, что к угону может быть причастен 39-летний мужчина, проживающий в Кировском районе. До этого его лишали водительских прав, также он отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.
Подозреваемого задержали. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту неправомерного завладения машиной без цели хищения, а также нарушений ПДД.
У другого пьяного водителя забрали автомобиль и отправили его на работу, причем принудительно.