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Published Сегодня, 02:38

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Авто

Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста

21 августа 2024, 02:38
Фото: 1MI
Авто
В Новосибирске мужчину подозревают в угоне автомобиля, который принадлежал таксисту, подробности дали в ГУ МВД по региону.

Все случилось в Советском районе на улице Приморской. В полицию обратился новосибирец, который занимается перевозками пассажиров. Его автомобиль «Шкода», стоимость которого достигает 1,5 млн, угнал неизвестный.

Было установлено, что к угону может быть причастен 39-летний мужчина, проживающий в Кировском районе. До этого его лишали водительских прав, также он отказывался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Подозреваемого задержали. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении дела по факту неправомерного завладения машиной без цели хищения, а также нарушений ПДД.

У другого пьяного водителя забрали автомобиль и отправили его на работу, причем принудительно.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Полиция#Уголовное дело#Угон#Такси
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