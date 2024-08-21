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Published Сегодня, 10:50

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Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском

Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском

21 августа 2024, 10:50
Фото: 1MI
15 августа с 18 до 21 часа мужчина крутился рядом с детской площадкой в Искитиме, это заметили местные жители.

Инцидент произошел в микрорайоне Подгорный. Мужчину, на вид которому 40 лет, очевидцы описали как «нерусского». Он совершал сексуальные действия, наблюдая за играющими детьми. По информации АиФ-Новосибирск, речь идет о мастурбации.

Окружающие спугнули мужчину, он убежал. Из особых примет они запомнили рост — высокий, плотное телосложение, на руках и лице есть следы от травм.

Фото: vk.com / «Подслушано Искитим»

В СК возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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#Алёна Рогонова#Происшествия#Новосибирск#Дети#Полиция
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