Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Инцидент произошел в микрорайоне Подгорный. Мужчину, на вид которому 40 лет, очевидцы описали как «нерусского». Он совершал сексуальные действия, наблюдая за играющими детьми. По информации АиФ-Новосибирск, речь идет о мастурбации.
Окружающие спугнули мужчину, он убежал. Из особых примет они запомнили рост — высокий, плотное телосложение, на руках и лице есть следы от травм.
В СК возбуждено уголовное дело, идет расследование.