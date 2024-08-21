Мигранта ищут за сексуальные действия в отношении детей под Новосибирском

Инцидент произошел в микрорайоне Подгорный. Мужчину, на вид которому 40 лет, очевидцы описали как «нерусского». Он совершал сексуальные действия, наблюдая за играющими детьми. По информации АиФ-Новосибирск, речь идет о мастурбации.