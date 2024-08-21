Не работает Telegram и Whatsapp — в чем причина массового сбоя

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
В работе популярных мессенджеров произошел масштабный сбой. 21 августа у жителей страны пропала возможность отправлять и принимать сообщения, публиковать посту и звонить.
Сбой в работе Telegram и Whatsapp фиксируются на территории Новосибирской, Томской, Иркутской, Московской, Тверской областей. Пользователи из Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга также жалуются на работу приложений.
В настоящее время официальных заявлений о замедлении не опубликовано. Напомним, что несколько дней назад также фиксировался сбой в работе Telegram. Пользователи в комментариях высказали предположение о тестировании возможности полного отключения мессенджеров.