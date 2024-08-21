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Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

Мессенджеры

Не работает Telegram и Whatsapp — в чем причина массового сбоя

21 августа 2024, 11:43
Фото: 1MI
Мессенджеры

Не работает Telegram и Whatsapp у пользователей из Новосибирской области

Жители российских регионов не могут отправить сообщения, сбои наблюдаются в мессенджерах как на мобильных устройствах, так и на ПК.

В работе популярных мессенджеров произошел масштабный сбой. 21 августа у жителей страны пропала возможность отправлять и принимать сообщения, публиковать посту и звонить.

Сбой в работе Telegram и Whatsapp фиксируются на территории Новосибирской, Томской, Иркутской, Московской, Тверской областей. Пользователи из Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга также жалуются на работу приложений.

В настоящее время официальных заявлений о замедлении не опубликовано. Напомним, что несколько дней назад также фиксировался сбой в работе Telegram. Пользователи в комментариях высказали предположение о тестировании возможности полного отключения мессенджеров.

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#Екатерина Боженович#Общество#Интернет#Сбой#Телеграм#Сеть
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