Новосибирский губернатор поручил проверить готовность школ к новому учебному году

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Более 372 тысячи учеников примут 960 школ: из них более 38 тысяч — первоклассники. Глава региона Андрей Травников поручил Минобру особенно следить за образовательными учреждениями, где проходит капитальный ремонт.
«По моему поручению Минобр Новосибирской области регулярно проверяет учреждения образования, в том числе те, где сейчас проводится капитальный ремонт. В преддверии нового учебного года этой работе уделяется особое внимание. В планах на 2024–2026 годы — капитальный ремонт 60 школ региона по госпрограмме „Развитие образования“. В 36 из них работы уже ведутся, а на некоторых объектах близки к завершению», — отметил губернатор.
Есть и положительные примеры с опережением темпов ремонта, например, в новосибирской школе №77 в Заельцовском районе. Там капремонт планировали завершить в 2025 году, но сейчас учреждение готово уже на 99%, а это значит, что двери для учеников откроются уже 2 сентября. На следующий год остается завершить работы только в подвалах.
«На подготовку образовательных организаций Новосибирской области к новому 2024/2025 учебному году направлено около 3 млрд рублей: из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Все организации приняты межведомственными комиссиями», –отметила министр образования региона Мария Жафярова.