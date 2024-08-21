Новосибирский губернатор поручил проверить готовность школ к новому учебному году

Есть и положительные примеры с опережением темпов ремонта, например, в новосибирской школе №77 в Заельцовском районе. Там капремонт планировали завершить в 2025 году, но сейчас учреждение готово уже на 99%, а это значит, что двери для учеников откроются уже 2 сентября. На следующий год остается завершить работы только в подвалах.