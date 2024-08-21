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Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

Когда дети пойдут в школу

Новый учебный год не начнется 1 сентября 2024 — в чем причина

21 августа 2024, 05:17
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Когда дети пойдут в школу

Учебный год в Новосибирской области начнется 2 сентября 2024

В Новосибирске сдвинули сроки начала учебного года 2024, распоряжение подписал мэр города.

Торжественные линейки в День знаний в 2024 году пройдут не 1 сентября, а 2 числа. Связано это с тем, что традиционная дата выпадает на воскресенье, поэтому школьники пойдут в образовательные заведения с понедельника.

Официально распорядился перенести дату глава города Максим Кудрявцев. В понедельник в городе пройдут линейки, тематические классные часы и другие мероприятия. Во вторник ученики уже выйдут на уроки.

В областной столице нашли и самую переполненную школу. Она расположена на МЖК: в этом году учебное заведение примет 13 первых классов.

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#Эмилия Губарева#Образование#Новосибирск#Школа#1 сентября#Учебный год#Линейка#Урок#Ученики
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