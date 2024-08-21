Новый учебный год не начнется 1 сентября 2024 — в чем причина

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Торжественные линейки в День знаний в 2024 году пройдут не 1 сентября, а 2 числа. Связано это с тем, что традиционная дата выпадает на воскресенье, поэтому школьники пойдут в образовательные заведения с понедельника.
Официально распорядился перенести дату глава города Максим Кудрявцев. В понедельник в городе пройдут линейки, тематические классные часы и другие мероприятия. Во вторник ученики уже выйдут на уроки.
В областной столице нашли и самую переполненную школу. Она расположена на МЖК: в этом году учебное заведение примет 13 первых классов.