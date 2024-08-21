Пенсионеров пугают обязательным переходом на цифровой рубль — правда или фейк

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
В сообщениях утверждается, что с 1 сентября пенсии в России якобы начнут выплачивать в цифровых рублях, и поэтому гражданам необходимо срочно обратиться в Социальный фонд России с заявлением об отказе, написанным в двух экземплярах (один оставляют себе на случай необходимости).
Корреспондент обратился за разъяснением в Сибирское ГУ Банка России, где пояснили, что эта информация не соответствует действительности. Хотя проект цифрового рубля действительно существует, его участие является добровольным и не касается пенсионеров. В данный момент тестирование продолжается, в нем задействованы около 600 клиентов из 12 банков.
«С сентября тестирование расширится, и хотя число участников увеличится, оно останется ограниченным. Важно подчеркнуть, что пенсионеров это не затронет», — уточнила Марина Асаралиева, первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.
В Центральном банке России сообщили, что широкое использование цифрового рубля начнется не раньше второй половины 2025 года. При этом граждане смогут сами решать, открывать ли счет для цифровых рублей.
«Получатели пенсий, как и прежде, смогут выбрать удобный для них способ получения выплат: наличными через Почту, безналично на карту или на счет с цифровыми рублями. Выбор останется за гражданином».
Жителям порекомендовали получать актуальные данные о цифровом рубле только на официальном сайте Банка России и не доверять информации из мессенджеров.