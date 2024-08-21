Пенсионеров пугают обязательным переходом на цифровой рубль — правда или фейк

Корреспондент обратился за разъяснением в Сибирское ГУ Банка России, где пояснили, что эта информация не соответствует действительности. Хотя проект цифрового рубля действительно существует, его участие является добровольным и не касается пенсионеров. В данный момент тестирование продолжается, в нем задействованы около 600 клиентов из 12 банков.