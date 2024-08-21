Повышение утилизационного сбора спровоцировало массовую покупку автомобилей в России

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
На фоне приближающегося повышения утилизационного сбора россияне массово скупают автомобили. Салоны наполняются покупателями, а автокредиты становятся их основным способом приобретения транспорта. Но что заставляет людей так активно покупать машины, и насколько действительно значим утильсбор? «Новые известия» выяснили, какие изменения ожидаются на авторынке.
Статистика показывает, что спрос на автомобили в июле 2024 года существенно возрос. По данным агентства «АВТОСТАТ», за этот месяц было продано 136 221 новый автомобиль, что на 42,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года. Общие продажи за первые 7 месяцев 2024 года составили 855 561 автомобиль, что на 72% превышает прошлогодние показатели. Если такая динамика сохранится, к концу года количество проданных новых автомобилей может достичь 1,5 миллиона.
Хотя эти показатели не дотягивают до докризисного 2012 года, когда было реализовано почти 3 миллиона автомобилей, цифра в 1,5 миллиона считается вполне нормальной для постсанкционной эпохи. К примеру, в 2016 году в России было продано 1,32 миллиона машин, а в 2019 году — 1,76 миллиона.
На сегодняшний день средняя стоимость нового автомобиля составляет около 2,96 млн рублей. В 2019 году за эту сумму можно было купить машину бизнес-класса, а теперь это стандартная цена. Рост цен связан с увеличением затрат на производство и импорт автомобилей, а также с ожиданием повышения утильсбора.
Ожидается, что повышение утилизационного сбора приведет к увеличению цен на автомобили на 25%. Например, дополнительные 255,6 тыс. рублей за утильсбор и сопутствующие издержки могут значительно повысить стоимость самых популярных моделей.
Большинство новых автомобилей приобретаются через автокредит. В июле 2024 года рынок автокредитования побил рекорды: россияне взяли 133 тыс. автокредитов на общую сумму около 200 млрд рублей. Это на 57% больше, чем в июле прошлого года.
Если рассмотреть, как повышение утильсбора отразится на автокредитах, можно заметить ощутимый рост ежемесячных платежей. Например, для популярного автомобиля Haval Jolion сумма кредита может вырасти на 255,6 тыс. рублей, что увеличит ежемесячный платеж на 7,3 тыс. рублей, а общая переплата за 5-летний кредит составит более 1,2 млн рублей.
Для тех, кто может внести крупный первоначальный взнос (например, 60% стоимости автомобиля), условия будут более выгодными, но даже они столкнутся с увеличением расходов.
После повышения утильсбора авторынок может существенно измениться. На данный момент россияне активно скупают автомобили в ожидании роста цен, но вскоре наступит насыщение рынка. Спрос начнет снижаться, особенно в связи с увеличением процентных ставок по кредитам.
Крупные автопроизводители, предлагающие субсидированные кредитные программы, окажутся в выигрышном положении, так как их условия позволят покупателям легче справляться с увеличением цен. В то же время, небольшие автосалоны, занимающиеся параллельным импортом, могут столкнуться с трудностями, так как повышение утильсбора сделает их машины менее конкурентоспособными.
Одним из вариантов избежать высоких цен на новые автомобили может стать покупка подержанных машин. Ввоз автомобилей возрастом 3-5 лет для личного пользования остается возможным, и это может стать выгодной альтернативой. Например, выгодные предложения на подержанные автомобили можно найти в Южной Корее, хотя рынок подержанных машин из Китая также начинает набирать популярность.
Повышение утилизационного сбора несомненно повлияет на рынок автомобилей в России, сделав новые машины дороже. Несмотря на это, покупатели продолжают активно приобретать автомобили, чтобы избежать дополнительных расходов в будущем. Однако насыщение рынка неизбежно, и после повышения утильсбора спрос может снизиться, особенно среди тех, кто зависит от автокредитов.
В условиях повышающихся цен и утильсбора, покупатели будут искать альтернативные варианты, такие как подержанные автомобили или более выгодные кредитные программы.