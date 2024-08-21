Повышение утилизационного сбора спровоцировало массовую покупку автомобилей в России

Статистика показывает, что спрос на автомобили в июле 2024 года существенно возрос. По данным агентства «АВТОСТАТ», за этот месяц было продано 136 221 новый автомобиль, что на 42,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года. Общие продажи за первые 7 месяцев 2024 года составили 855 561 автомобиль, что на 72% превышает прошлогодние показатели. Если такая динамика сохранится, к концу года количество проданных новых автомобилей может достичь 1,5 миллиона.