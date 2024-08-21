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Дмитрий Медведев

Пойдет ли Россия на переговоры с Украиной после прорыва границы, рассказал Медведев

21 августа 2024, 10:36
Фото: 1MI
Дмитрий Медведев
Будут ли переговоры между РФ и Украиной, рассказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем официальном телеграм-канале.

Россия не пойдет на переговоры с Украиной ни под каким предлогом, пока враг не будет повержен. Медведев назвал перспективу переговоров с Украиной «капканом», куда может угодить Россия. А после того, как ВСУ на Курскую область, возможность мирного разрешения конфликта вовсе неприемлема. Медведев считает это «актом терроризма».

Из-за теракта глава Совфеда прогнозирует увеличение «бессмысленных» денежных трат, потери техники, рост числа погибших.

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Вторжение на территорию РФ произошло 6 августа. Политолог размышлял, решатся ли российские власти на очередную волну мобилизации.

Ранее чеченский генерал Апти Алаудинов дал свой прогноз, когда закончится специальная военная операция. Он считает, что это случится в ближайшем будущем.

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#Политика#Россия#СВО
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