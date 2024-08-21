Пойдет ли Россия на переговоры с Украиной после прорыва границы, рассказал Медведев

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Россия не пойдет на переговоры с Украиной ни под каким предлогом, пока враг не будет повержен. Медведев назвал перспективу переговоров с Украиной «капканом», куда может угодить Россия. А после того, как ВСУ на Курскую область, возможность мирного разрешения конфликта вовсе неприемлема. Медведев считает это «актом терроризма».
Из-за теракта глава Совфеда прогнозирует увеличение «бессмысленных» денежных трат, потери техники, рост числа погибших.
Вторжение на территорию РФ произошло 6 августа. Политолог размышлял, решатся ли российские власти на очередную волну мобилизации.
Ранее чеченский генерал Апти Алаудинов дал свой прогноз, когда закончится специальная военная операция. Он считает, что это случится в ближайшем будущем.