Скончался замминистра ЖКХ Новосибирской области Сергей Глебов

Сергей Глебов родился и вырос в Кочковском районе. Затем окончил строительный университет. Сибиряк проработал 20 лет в администрации Ленинского района, затем пошел на повышение. Ровно год он отработал в должности зама министра ЖКХ в правительстве региона.