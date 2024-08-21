atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:34

Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 07:36

Updated Сегодня, 07:36

Мужчина скончался на 49-м году жизни

Скончался замминистра ЖКХ Новосибирской области Сергей Глебов

21 августа 2024, 07:34
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Мужчина скончался на 49-м году жизни
Заместитель министра ЖКХ Новосибирской области скончался, о чем сообщили в министерстве.

О смерти Сергея Глебова стало известно 21 августа. Он скоропостижно скончался 20 августа, на 49-м году жизни.

Сергей Глебов родился и вырос в Кочковском районе. Затем окончил строительный университет. Сибиряк проработал 20 лет в администрации Ленинского района, затем пошел на повышение. Ровно год он отработал в должности зама министра ЖКХ в правительстве региона.

Для родных, друзей и коллектива новость об уходе из жизни Сергея стала полной неожиданностью. Близким выражают соболезнования.

Ранее рок-группа из Новосибирска спела на могиле лидера «Короля и Шута».

Пешехода переехал новосибирский водитель на трассе — он скончался в больнице
Узнать подробнее
Читайте также:
Известный хоккейный тренер и судья скончался в НовосибирскеЛегендарный морж скончался в Новосибирске — что случилось со спортсменомВыдающий физик Илья Гинзбург скончался в Новосибирске
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Правительство#Смерть#Скончался
Подпишитесь
День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
Сегодня, 03:45
В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска
Сегодня, 03:31
За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России
Сегодня, 03:20
Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста
Сегодня, 02:38
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Вчера, 11:37