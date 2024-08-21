Скончался замминистра ЖКХ Новосибирской области Сергей Глебов

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
О смерти Сергея Глебова стало известно 21 августа. Он скоропостижно скончался 20 августа, на 49-м году жизни.
Сергей Глебов родился и вырос в Кочковском районе. Затем окончил строительный университет. Сибиряк проработал 20 лет в администрации Ленинского района, затем пошел на повышение. Ровно год он отработал в должности зама министра ЖКХ в правительстве региона.
Для родных, друзей и коллектива новость об уходе из жизни Сергея стала полной неожиданностью. Близким выражают соболезнования.
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