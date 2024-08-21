Слизни пожирают урожай на огородах дачников из Новосибирской области

Дачников уже раздражают слизни, которые уничтожают их рассаду. Найти их не просто: днем они прячутся в укромных местах, а «на охоту» выходят в ночное время. Они не брезгуют есть любой урожай, будь это овощи или фрукты и даже цветы, говорит кандидат наук Алексей Мармулев.