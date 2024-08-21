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Posted Сегодня, 04:33

Published Сегодня, 04:33

Modified Сегодня, 04:35

Updated Сегодня, 04:35

Что делать, если надоели слизни

Слизни пожирают урожай на огородах дачников из Новосибирской области

21 августа 2024, 04:33
Фото: 1MI
Что делать, если надоели слизни
На слизней все больше жалуются огородники из Новосибирска и области: эксперт рассказала, как с ними бороться.

Дачников уже раздражают слизни, которые уничтожают их рассаду. Найти их не просто: днем они прячутся в укромных местах, а «на охоту» выходят в ночное время. Они не брезгуют есть любой урожай, будь это овощи или фрукты и даже цветы, говорит кандидат наук Алексей Мармулев.

Самым эффективным способом борьбы с вредителями, это перекопка земли, так как слизни живут чаще в земле, пишет «АиФ Новосибирск».

Агроном Людмила Шубина советует при перекопке вносить удобрения. Причиной появления слизней является обильный полив рассады или влажность.

Биолог Алексей Яновский ранее советовал ошпарить слизней кипятком, или посыпать урожай золой.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дачники#Урожай#Дача#Огород#Овощи#Вредители
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