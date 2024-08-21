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Published Сегодня, 05:46

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Updated Сегодня, 05:48

Из града сделали снеговика

Снеговика из града слепили в конце лета жители Новосибирска

21 августа 2024, 05:46
Фото: atas.info
Из града сделали снеговика
В Новосибирске прошел сильный град, а новосибирцы нашли ему применение, вспомнив зимнюю забаву: фото они поделились в соцсетях.

Сильный град с ливнем выпал в Новосибирске 19 августа. Новосибирцы решили пофантазировать и найти ему применение. Они слепили маленького снеговика из градовых шариков. Причем они были весьма липкими, так как конструкция растаяла не сразу.

Забавно, что снеговик стоял на фоне зеленой травы. Снимок разлетается по всем соцсетям и радует душу сибирякам, которые уже соскучились по зиме.

Фото: telegram-канал «Новосибирская правда»

Бабьего лета не будет в Новосибирске: такой прогноз дали синоптики, расстроив горожан. Дело в том, что в конце месяца похолодает до +11, а это значит, что повторения прошлой погоды, как в 2023 году, не стоит ждать. Тогда было тепло даже в октябре, а снег выпал лишь в ноябре.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Лето#Град#Снеговик
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