Снеговика из града слепили в конце лета жители Новосибирска

Бабьего лета не будет в Новосибирске: такой прогноз дали синоптики, расстроив горожан. Дело в том, что в конце месяца похолодает до +11, а это значит, что повторения прошлой погоды, как в 2023 году, не стоит ждать. Тогда было тепло даже в октябре, а снег выпал лишь в ноябре.