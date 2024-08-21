atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:41

Published Сегодня, 04:41

Modified Сегодня, 04:43

Updated Сегодня, 04:43

Купальный сезон завершится скоро

Стало известно, когда в Новосибирской области завершится купальный сезон 2024

21 августа 2024, 04:41
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Купальный сезон завершится скоро
В Новосибирской области начинает постепенно холодать и приближаться осень: в МЧС рассказали Atas.info, когда примерно завершится купальный сезон в регионе.

Лето ощутимо заканчивается не только по датам, но и по погоде: жары в регионе нет уже несколько недель, а купаться стало весьма прохладно. Возникает вопрос, когда новосибирцам запретят купаться.

Точные сроки окончания купального сезона назвать сложно, так как все зависит именно от погоды. По прогнозам, он завершится в сентябре: именно так и происходит каждый год.

А что касается профилактических мероприятий после запрета о купании в воде, то они идут каждый год. Специалисты патрулируют возможные места пловцов, а также ведут беседы об опасности такого отдыха в неположенное время.

С начала июня по конец июля в регионе утонуло 36 человек. Среди них было 12 погибших детей. Стали известны самые гиблые районы города и области.

Пьяный новосибирец пошел купаться с ребенком и утонул
Узнать подробнее
Читайте также:
Молодой мужчина утонул в Оби в Новосибирске — он спасал тонущихШестилетний ребенок утонул в Оби под НовосибирскомНе умеющий плавать школьник утонул в Новосибирской области
#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Вода#Осень#Утонул#Лето#МЧС#Купальный сезон
Подпишитесь
День государственного флага России 2024: какие мероприятия пройдут в Новосибирске
Сегодня, 01:51
Десятки судаков и лещей незаконно выловил новосибирский рыбак
Сегодня, 03:45
В шоу «Голос. Дети» споют участники из Новосибирска
Сегодня, 03:31
За что и на сколько штрафуют туристов в Европе и в России
Сегодня, 03:20
Лишенный водительских прав новосибирец угнал автомобиль у таксиста
Сегодня, 02:38
Началась эвакуация новосибирского альпиниста с горной гряды в Пакистане
Вчера, 11:37