Стало известно, когда в Новосибирской области завершится купальный сезон 2024

Posted Сегодня, 04:41
Published Сегодня, 04:41
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Лето ощутимо заканчивается не только по датам, но и по погоде: жары в регионе нет уже несколько недель, а купаться стало весьма прохладно. Возникает вопрос, когда новосибирцам запретят купаться.
Точные сроки окончания купального сезона назвать сложно, так как все зависит именно от погоды. По прогнозам, он завершится в сентябре: именно так и происходит каждый год.
А что касается профилактических мероприятий после запрета о купании в воде, то они идут каждый год. Специалисты патрулируют возможные места пловцов, а также ведут беседы об опасности такого отдыха в неположенное время.
С начала июня по конец июля в регионе утонуло 36 человек. Среди них было 12 погибших детей. Стали известны самые гиблые районы города и области.