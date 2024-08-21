Стейк, цукаты, чизкейк из грибов — необычные рецепты от топовых шеф-поваров

В сотейнике варим бульон из промытых грибов, увариваем вполовину объема воды, подсаливаем, процеживаем. Сливки смешиваем с 50 мл грибного бульона, доводим до первых пиков кипения, снимаем с огня, даем немного остыть. На дно сковороды высыпаем сахар и ставим на медленный огонь плавить, не перемешивая. После того, как сахар расплавится, добавляем сливочное масло и хорошо размешиваем, затем вливаем грибные сливки и хорошо перемешиваем, увариваем до густоты карамели. Затем переливаем карамель, накрываем и убираем в холодильник для застывания.